Позувала у рожевих купальниках: Катерина Бужинська похизувалася стрункою фігурою і пишним декольте

Співачка показала пікантні фото з відпочинку у Домінікані.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram пікантні світлини з відпочинку у Домініканській Республіці, на яких у купальниках продемонструвала струнку фігуру.

На першому фото артистка позувала на пляжі у рожевому бікіні зі стразами. Катерина похизувалася не лише підтягнутим тілом, а й блиснула пишним декольте.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

На іншому знімку Бужинська постала у ніжно-рожевому купальнику з квітковим принтом, який складався з плавок із завищеною талією та ліфа-бандо з перлинами. Сфотографувалася вона на балконі з виглядом на басейн.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська відпочиває у Домінікані разом із чоловіком і дітьми. У соцмережі артистка поділилася милими сімейними знімками.

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