У п'ятницю, 31 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2025 в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів: Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко і Роман Боровик.

Найкращий результат серед українців показав Тищенко, який з чистою стрільбою посів 20-те місце. У топ-40 також фінішував Цимбал, який з однією хибою став 34-м.

Чемпіоном Європи з біатлону в спринті став норвежець Сіверт Гутторм Баккен. "Срібло" виграв його співвітчизник Ветле Шостад Крістіансен, а "бронзу" здобув австрієць Фредрік Мюльбахер.

Чемпіонат Європи з біатлону-2025: результати чоловічого спринту

1. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія, 0+0) 25:03.6

2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0) +6.6

3. Фредрік Мюльбахер (Австрія, 0+0) +10.2

4. Сверре Дален Аспенс (Норвегія, 1+1) +12.0

5. Ісак Фрей (Норвегія, 1+0) +12.7

6. Еміль Ніквіст (Швеція, 0+0) +15.2

...

20. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +54.3

34. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +1:18.3

42. Руслан Ткаленко (Україна, 0+1) +1:29.4

59. Денис Насико (Україна, 2+2) +2:03.5

61. Роман Боровик (Україна, 0+2) +2:08.0

Додамо, що раніше сьогодні на ЧЄ-2025 з біатлону відбувся жіночий спринт, де найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина, яка посіла 12-те місце.

Наступні гонки континентальної першості – жіночий і чоловічий персьюти – відбудуться у суботу, 1 лютого.

Завершиться чемпіонат Європи з біатлону в неділю, 2 лютого, класичними естафетами.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Чемпіонат Європи з біатлону-2025: розклад усіх гонок і де дивитися

Чемпіонат Європи з біатлону-2025: результати чоловічої індивідуальної гонки

Чемпіонат Європи з біатлону-2025: результати жіночої індивідуальної гонки