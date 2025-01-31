"Громило" на службі у ЗСУ: Міноборони допустило до використання новий БпАК

Цей комплекс призначений для ураження ворога в будь-який час доби.

Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах Збройних Сил безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.

Про це відомство повідомило у Facebook.

Цей комплекс призначений для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога в будь-який час доби.

"FPV-дрони комплексу оснащені рамою з композитних матеріалів та потужними двигунами для доставки бойового заряду. Вони мають підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

В БФ "Небо перемоги", поділилися технічними характеристиками безпілотного авіаційного комплексу "Громило":

Дальність польоту : до 20 км

: до 20 км Корисне навантаження : до 3,5 кг

: до 3,5 кг Матеріал рами : Карбонова

: Карбонова Акумулятор : 20000 mAh

: 20000 mAh Камера : Світлочутлива (для денних та нічних умов) або тепловізійна

: Світлочутлива (для денних та нічних умов) або тепловізійна Радіозвʼязок : ELRS або CROSSFIRE

: ELRS або CROSSFIRE Відеозвʼязок : 1,3 ГГц або 5,8 ГГц

: 1,3 ГГц або 5,8 ГГц Потужність VTX : від 1,6 Вт

: від 1,6 Вт Двигуни : Безколекторні

: Безколекторні Час розгортання: 5 хв

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