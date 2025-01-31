"Громило" на службі у ЗСУ: Міноборони допустило до використання новий БпАК

Цей комплекс призначений для ураження ворога в будь-який час доби.
Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах Збройних Сил безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.
Про це відомство повідомило у Facebook.
Цей комплекс призначений для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога в будь-який час доби.
"FPV-дрони комплексу оснащені рамою з композитних матеріалів та потужними двигунами для доставки бойового заряду. Вони мають підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.
В БФ "Небо перемоги", поділилися технічними характеристиками безпілотного авіаційного комплексу "Громило":
- Дальність польоту: до 20 км
- Корисне навантаження: до 3,5 кг
- Матеріал рами: Карбонова
- Акумулятор: 20000 mAh
- Камера: Світлочутлива (для денних та нічних умов) або тепловізійна
- Радіозвʼязок: ELRS або CROSSFIRE
- Відеозвʼязок: 1,3 ГГц або 5,8 ГГц
- Потужність VTX: від 1,6 Вт
- Двигуни: Безколекторні
- Час розгортання: 5 хв
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