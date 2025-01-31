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"Громило" на службі у ЗСУ: Міноборони допустило до використання новий БпАК

"Громило" на службі у ЗСУ: Міноборони допустило до використання новий БпАК

Дрон "Громило" / Фото: Міноборони України

Цей комплекс призначений для ураження ворога в будь-який час доби.

Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах Збройних Сил безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва. 

Про це відомство повідомило у  Facebook.

Цей комплекс призначений для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога в будь-який час доби.

"FPV-дрони комплексу оснащені рамою з композитних матеріалів та потужними двигунами для доставки бойового заряду. Вони мають підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні. 

В БФ "Небо перемоги", поділилися технічними характеристиками безпілотного авіаційного комплексу "Громило":

  • Дальність польоту: до 20 км
  • Корисне навантаження: до 3,5 кг
  • Матеріал рами: Карбонова
  • Акумулятор: 20000 mAh
  • Камера: Світлочутлива (для денних та нічних умов) або тепловізійна
  • Радіозвʼязок: ELRS або CROSSFIRE
  • Відеозвʼязок: 1,3 ГГц або 5,8 ГГц
  • Потужність VTX: від 1,6 Вт
  • Двигуни: Безколекторні
  • Час розгортання: 5 хв

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