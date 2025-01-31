Міноборони запустило електронне направлення на ВЛК: як це працює

Перший етап реформи мав бути реалізований до 28 лютого 2025 року, однак міністерству вдалося виконати завдання раніше.

В Україні стартував перший етап реформи роботи військово-лікарської комісії (ВЛК). Тепер через застосунок “Резерв+” можна отримати електронне направлення на ВЛК.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

За її словами, перший етап реформи включає два ключові моменти: створення електронного направлення та цифрове оформлення постанови про придатність чи непридатність до служби.

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"Ми прискорилися максимально, працювали 24 на 7, і сьогодні ми запускаємо електронне направлення на Військово-лікарську комісію", – зазначила посадовиця.

Відтепер для отримання направлення не потрібно відвідувати ТЦК та СП. Достатньо зайти в “Резерв+”, оновити додаток та сформувати документ із QR-кодом, який підтягнеться автоматично.

Черногоренко також додала, що з 28 лютого розпочнеться другий етап реформи. Військовозобов’язані зможуть отримувати цифрову довідку про придатність чи непридатність до служби, що зекономить час та зменшить кількість візитів до ТЦК.

Попри цифрові зміни, залишається можливість проходження всіх процедур у офлайн-режимі для тих, хто цього потребує.

Нагадаємо, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук.

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