В ЦПД відреагували на інформацію про новий "Іскандер", який нібито летить на відстань до 1000 км

В РНБО заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

В ЦПД спростували інформацію, що Росія нібито планує розпочати серійне виробництво нової версії балістичної ракетної системи "Іскандер-М", яка зможе сягати дальності до 1000 км.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Англомовне видання, яке писало фейк про здатність росії виробляти 25 ракет "Орешнік" щомісяця, тепер пише брехню про розробку росією нового "Іскандера", що летить на 1000 км. Росіяни використовують це видання для подібних вкидів на англомовну аудиторію, і розрахунок, що інформація потрапить і в наш інформаційний простір", — йдеться в повідомленні.

За словами Коваленка, ця інформація не відповідає дійсності. Він зазначив, що "внаслідок санкцій у росіян технологічно важко йде процес виробництва "Іскандер-М" загалом".

Фейк про виробництво нової ракети "Іскандер"

Згідно з інформацією, яку опублікувало Military Watch Magazine, Росія нібито близька до початку серійного виробництва нової модифікації балістичної ракетної системи "Іскандер-М". Джерела видання повідомляли, що нова ракета може мати значно більшу дальність, вдвічі перевищуючи 500 км оригінальної моделі шляхом використання більш ефективного двигуна та збільшення запасу палива приблизно на 15%.

Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили збили над Україною три крилаті ракети "Іскандер-К".

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