ЗСУ уразили командний пункт росіян на Курщині - Генштаб підтвердив

Українські військові завдали успішного удару по командному пункту угруповання російських військ на Курщині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у п'ятницю, 31 січня.

"Сьогодні підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил РФ у місті Рильськ Курської області. Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога і позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.

"Операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України", – додали в Генштабі.

Нагадаємо, підрозділи ГУР МО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч проти 29 січня 2025 року уразили Нижегородський нафтопереробний завод. Цей НПЗ бере участь у забезпеченні окупаційної армії РФ. Після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту.

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