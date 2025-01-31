У ЗСУ виникла криза дезертирства, "всі втомилися" – The Guardian

Дехто з тих, хто залишає фронт, кажуть – що довше триватиме війна, "то більше буде таких, як я".

Питання дезертирства стало гучним в Україні. Тисячі військових залишили свої частини. Точна цифра є військовою таємницею, але офіційні особи визнають, що вона велика. Кажуть, це зрозуміло, коли втомлені військові місяцями служать без належної перерви.

Про це йдеться у статті The Guardian.

Через дезертирство українська влада розпочала розслідування щодо 155-ї окремої механізованої бригади, 56 бійців якої зникли під час навчання у Франції. Сотні інших вважаються зниклими безвісти. Командира підрозділу Дмитра Рюмшина заарештували. Йому загрожує 10 років ув’язнення за невиконання службових обов'язків і неповідомлення про самовільні прогули.

"Після трьох років війни Україні катастрофічно не вистачає солдатів, особливо піхоти. Це полегшило просування російської армії на схід. Є й структурні проблеми. З нуля створено нові бригади. Вони показали себе погано. Президент України Володимир Зеленський нещодавно наказав змінити політику, увівши недосвідчених новобранців до батальйонів, які існують", – йдеться у публікації.

Бійці ЗСУ розповіли про своє дезертирство

Автори матеріалу навели приклад українського військового Віктора (ім’я змінено), який був готовий померти за свою країну, коли розпочалася повномасштабна війна. Він добровольцем пішов захищати Київ, коли з’явилися ворожі танки і приєднався до ЗСУ. Навесні 2023 року Віктор воював у селі Тоненьке поблизу Авдіївки.

"Коли я приїхав, я був супермотивований. Якби знадобилося, я б віддав своє життя", – пригадав він.

Однак поступово захисник розчарувався. Бій був запеклим.

"Росіяни розгромили б наші позиції дощенту", – сказав Віктор.

За його словами, вищі українські командири віддавали нереальні накази. Коли боєць захищав зруйновану будівлю, йому на плече впала панель. Після знеболювальних уколів Віктору сказали повертатися на фронт.

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"Я зрозумів, що я ніхто. Просто цифра", – сказав він.

У травні 2023 року Віктор залишив свою посаду, щоб отримати подальше лікування. Він не повернувся. Командир відзначив його як того, хто самовільно залишив частину.

"Віктор – один із тисяч українських військових, які залишили свої частини. Точна цифра є військовою таємницею, але офіційні особи визнають, що вона велика. Кажуть, це зрозуміло, коли втомлені війська місяцями служать без належної перерви", – йдеться у статті.

Дехто з дезертирів тримається стримано. Інші живуть і працюють відкрито. Віктор розповів, що повернувся до своєї бригади у серпні 2023 року, але йому сказали, що він не перебуває у розшуку. Боєць був навченим снайпером, а тепер керує гаражем на заході України, де безкоштовно ремонтує військову техніку.

"Всі втомилися. Настрій змінився. Люди на вулицях обіймалися з солдатами. Тепер вони хвилюються через призов", – поділився Віктор.

Він додав, що на передовій дуже не вистачає живої сили. У лютому 2023 року військовому дали 10 днів перерви і вже через добу після повернення додому його відкликали назад, бо ворог обстріляв Авдіївку. За словами Віктора, двоє людей з його компанії були вбиті, решта – поранені.

"Один хлопець втратив руку. Ще один – ногу. У декого були кульові поранення. Ні в кого не все гаразд. Незважаючи на це, нам вдалося виконати деякі завдання", – розповів боєць.

Інший дезертир Олексій (ім’я змінено) розповів, що брав участь у наступальних операціях на півдні Миколаївської та Херсонської областей. Він описав один бій як хаотичний, з кулями, що летять, мінами, які падали на лісовій галявині, і недостатньою артилерійською підтримкою. Взимку 2022 року Олексій посварився з новим командиром, безрезультатно подав прохання про переведення і отримав травму.

"Я досяг точки кипіння. Тому я вирішив піти туди, де мене ніхто не знайде", ¬– сказав він.

Відтоді боєць переховувався.

"Побачимо, що буде. Може, мене зловлять і відправлять на передову", – сказав Олексій.

Він додав, що знову візьме до рук зброю, якщо росіяни зайдуть до його міста, або якщо українська армія стане справді реформованою силою НАТО, з кращими генералами.

На запитання, чи щасливий він, чоловік відповів: "Я живий. Що довше триватиме війна, то більше буде таких, як я".

Військова омбудсменка – про дезертирство

Уповноважена України з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова каже, що розуміє, чому деякі люди пішли у СЗЧ.

"Будьмо чесними. Проблема велика. Це природно в ситуації, коли у вас три роки великої війни. Люди виснажені. Вони хочуть побачити свої родини. Без них ростуть їхні діти. Відносини руйнуються. Дружини та чоловіки не можуть чекати вічно. Вони почуваються самотніми", – розповіла омбудсменка.

За її словами, у багатьох військовослужбовців було слабке психічне здоров’я. Решетилова сказала, що невеликий конфлікт зі старшим офіцером може "спонукати" бійців до втечі з їхнього підрозділу. Були і травми.

"Це складна і заплутана проблема. Ми не можемо це вирішити кримінальним покаранням. Якщо постає вибір між бути вбитим і тюремним ув’язненням, звичайно, у цей момент ви виберете другий варіант", – сказала посадовиця.

Решетилова – відома правозахисниця. Вона зайняла новостворену посаду в січні за поданням Зеленського. Її роль полягає в тому, щоб збалансувати потреби держави та справедливість до людей.

"У нас є така пострадянська спадщина, коли солдат є рабом свого командира. Але українська армія трансформується. Ми намагаємося це змінити, зробити більш сучасною і орієнтованою на людину", – сказала омбудсменка.

Яких заходів вживає влада?

У Верховній Раді тривають дебати, як залучити до війська більше новобранців. Дезертирам загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Влітку 2024 року депутати скасували кримінальне покарання для тих, хто добровільно повертається до старих батальйонів, відновивши пільги в повному обсязі. Також був ухвалений законопроєкт, який дозволяє військовим переходити до різних підрозділів, щоб обійти затяжні конфлікти між нижчими і вищими званнями.

Решетилова сказала, що переходи бійців були непопулярні серед командування, яке блокувало їх через брак військових. За її словами, уряд працює над рішенням, яке дозволить подавати заявки через застосунок "Армія+". Водночас готуються зміни щодо залучення 18-25-річних, які на сьогодні не підлягають мобілізації. Зміни передбачають гарантії навчання та заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та командирами.

СЗЧ у 110-й бригаді

Старшина стрілецького батальйону Андрій Гребенюк, який воював у Великій Новосілці Донецької області, розповів, що солдати "досить часто" вирушали у СЗЧ.

"Деякі повертаються. Деякі цього не роблять. Це більше стосується моралі, ніж травми. Їм потрібне психологічне перезавантаження. Вони йдуть і бачать свої сім’ї, а через пару місяців знову з’являються. Я не співчуваю і не засуджую", – розповів Гребенюк.

110-та механізована бригада Гребенюка минулого тижня пішла на незвичайний крок, заявивши, що їй критично не вистачає особового складу. У неї було достатньо безпілотників і артилерії, але не було піхоти під час постійних атак росіян.

"Треба зламати стереотип, що якщо ти приєднаєшся, то через п’ять хвилин будеш мертвий. Прості речі тримають вас живими, як-от копання, чищення зброї та уважність під час тренувань з надання першої допомоги", – розповів Гребенюк.

Як можна вирішити кризу з мобілізацією?

Решетилова заявила, що сотні тисяч українських військових залишаються на своїх позиціях і "нікуди не йдуть". За словами омбудсменки, кризу вербування до армії можна було б вирішити, якби партнери України відправили свої війська. Якби вони цього не зробили і Київ упав, Володимир Путін продовжував би свої дії.

"Як я бачу, це європейські армії відсутні без дозволу. Вони не розуміють – або не хочуть розуміти – що це їхня війна теж", – сказала Решетилова.

Нагадаємо, у середині січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про кількість випадків СЗЧ у війську і кількість повернень.