В ВСУ возник кризис дезертирства, "все устали" – The Guardian

Некоторые из тех, кто покидает фронт, говорят – чем дольше будет продолжаться война, "тем больше будет таких, как я".

Вопрос дезертирства стал громким в Украине. Тысячи военных покинули свои части. Точная цифра является военной тайной, но официальные лица признают, что она большая. Говорят, это понятно, когда уставшие военные месяцами служат без должного перерыва.

Об этом говорится в статье The Guardian.

Из-за дезертирства украинские власти начали расследование по 155-й отдельной механизированной бригаде, 56 бойцов которой исчезли во время учебы во Франции. Сотни других считаются пропавшими без вести. Командир подразделения Дмитрий Рюмшин был арестован. Ему грозит 10 лет заключения за невыполнение служебных обязанностей и несообщение о самовольных прогулах.

"После трех лет войны Украине катастрофически не хватает солдат, особенно пехоты. Это облегчило продвижение российской армии на восток. Есть и структурные проблемы. С нуля созданы новые бригады. Они показали себя плохо. Президент Украины Владимир Зеленский недавно приказал изменить политику, введя неопытных новобранцев в существующие батальоны", – говорится в публикации.

Бойцы ВСУ рассказали о своем дезертирстве

Авторы материала привели пример украинского военного Виктора (имя изменено), который был готов умереть за свою страну, когда началась полномасштабная война. Он добровольцем пошел защищать Киев, когда появились вражеские танки, и присоединился к ВСУ. Весной 2023 года Виктор воевал в селе Тоненькое близ Авдеевки.

"Когда я приехал, я был супермотивирован. Если бы понадобилось, я бы отдал свою жизнь", – вспомнил он.

Однако постепенно защитник разочаровался. Бой был ожесточенным.

"Россияне разгромили бы наши позиции до основания", – сказал Виктор.

По его словам, высшие украинские командиры отдавали нереальные приказы. Когда боец защищал разрушенное здание, ему на плечо упала панель. После обезболивающих уколов Виктору сказали возвращаться на фронт.

Также читайте Еще одна бригада ВСУ распадается после перебрасывания на Покровск – Forbes

"Я понял, что я никто. Просто цифра", – сказал он.

В мае 2023 года Виктор покинул свой пост, чтобы получить дальнейшее лечение. Он не вернулся. Командир отметил его как самовольно покинувшего часть.

"Виктор – один из тысяч украинских военных, покинувших свои части. Точная цифра является военной тайной, но официальные лица признают, что она большая. Говорят, это понятно, когда уставшие войска месяцами служат без должного перерыва", – говорится в статье.

Некоторые из дезертиров держатся сдержанно. Остальные живут и работают открыто. Виктор рассказал, что вернулся в свою бригаду в августе 2023 года, но ему сказали, что он не находится в розыске. Боец был обученным снайпером, а теперь управляет гаражом на западе Украины, где бесплатно ремонтирует военную технику.

"Все устали. Настроение изменилось. Люди на улицах обнимались с солдатами. Теперь они переживают из-за призыва", — поделился Виктор.

Он добавил, что на передовой очень не хватает живой силы. В феврале 2023 года военному дали 10 дней перерыва и уже через сутки после возвращения домой его отозвали назад, потому что враг обстрелял Авдеевку. По словам Виктора, два человека из его компании были убиты, остальные – ранены.

"Один парень потерял руку. Еще один – ногу. У некоторых были пулевые ранения. Ни у кого не все хорошо. Несмотря на это, нам удалось выполнить некоторые задачи", – рассказал боец.

Другой дезертир Алексей (имя изменено) рассказал, что принимал участие в наступательных операциях на юге Николаевской и Херсонской областей. Он описал один бой как хаотический, с летящими пулями, падающими на лесной поляне минами, и недостаточной артиллерийской поддержкой. Зимой 2022 года Алексей поругался с новым командиром, безрезультатно подал прошение о переводе и получил травму.

"Я достиг точки кипения. Поэтому я решил пойти туда, где меня никто не найдет", – сказал он.

С тех пор боец скрывался.

"Увидим, что будет. Может, меня поймают и отправят на передовую", – сказал Алексей.

Он добавил, что снова возьмет в руки оружие, если россияне зайдут в его город или если украинская армия станет действительно реформированной силой НАТО, с лучшими генералами.

На вопрос, счастлив ли он, мужчина ответил: "Я жив. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет таких, как я".

Военная омбудсмен – о дезертирстве

Уполномоченная Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова говорит, что понимает, почему некоторые люди ушли в СОЧ.

"Давайте будем честными. Проблема большая. Это естественно в ситуации, когда у вас три года большой войны. Люди истощены. Они хотят увидеть свои семьи. Без них растут их дети. Отношения разрушаются. Жены и мужья не могут ждать вечно. Они чувствуют себя одинокими", – рассказала омбудсмен.

По ее словам, у многих военнослужащих было слабое психическое здоровье. Решетилова сказала, что небольшой конфликт со старшим офицером может "побуждать" бойцов к бегству из их подразделения. Были и травмы.

"Это сложная и запутанная проблема. Мы не можем это решить уголовным наказанием. Если возникает выбор между быть убитым и тюремным заключением, конечно, в этот момент вы выберете второй вариант", – сказала чиновница.

Решетилова – известная правозащитница. Она заняла новую должность в январе по представлению Зеленского. Ее роль состоит в том, чтобы сбалансировать потребности государства и справедливость к людям.

"У нас есть такое постсоветское наследие, когда солдат является рабом своего командира. Но украинская армия трансформируется. Мы пытаемся это изменить, сделать более современной и ориентированной на человека", – сказала омбудсмен.

Какие меры принимает власть?

В Верховной Раде продолжаются дебаты, как привлечь в армию больше новобранцев. Дезертирам грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Летом 2024 года депутаты отменили уголовное наказание для тех, кто добровольно возвращается в старые батальоны, возобновив льготы в полном объеме. Также был принят законопроект, позволяющий военным переходить в различные подразделения, чтобы обойти затяжные конфликты между низшими и высшими званиями.

Решетилова сказала, что переходы бойцов были непопулярны среди командования, которое блокировало их из-за нехватки военных. По ее словам, правительство работает над решением, которое позволит подавать заявки через приложение "Армия+". В то же время готовятся изменения по привлечению 18-25-летних, которые на сегодняшний день не подлежат мобилизации. Изменения предусматривают гарантию обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и командирами.

СОЧ в 110-й бригаде

Старшина стрелкового батальона Андрей Гребенюк, воевавший в Великой Новоселке Донецкой области, рассказал, что солдаты "достаточно часто" отправлялись в СОЧ.

"Некоторые возвращаются. Некоторые этого не делают. Это больше касается морали, чем травмы. Им нужна психологическая перезагрузка. Они идут и видят свои семьи, а через пару месяцев снова появляются. Я не сочувствую и не осуждаю", – рассказал Гребенюк.

110-я механизированная бригада Гребенюка на прошлой неделе пошла на необычный шаг, заявив, что ей критически не хватает личного состава. У нее было достаточно беспилотников и артиллерии, но не было пехоты во время постоянных атак россиян.

"Нужно сломать стереотип, что если ты присоединишься, то через пять минут будешь мертв. Простые вещи держат вас живыми, как вот копание, чистка оружия и внимательность во время тренировок по оказанию первой помощи", — рассказал Гребенюк.

Как разрешить кризис с мобилизацией?

Решетилова заявила, что сотни тысяч украинских военных остаются на своих позициях и "никуда не уходят". По словам омбудсмена, кризис вербовки в армию можно было бы решить, если бы партнеры Украины отправили свои войска. Если бы они этого не сделали, и Киев пал, Владимир Путин продолжал бы свои действия.

"Как я вижу, это европейские армии отсутствуют без разрешения. Они не понимают – или не хотят понимать – что это их война тоже", – сказала Решетилова.

Напомним, в середине января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о количестве случаев СОЧ в армии и количестве возвращений.