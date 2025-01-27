Ще одна бригада ЗСУ розпадається після перекидання до Покровська – Forbes

Українські та західні журналісти розповіли про проблеми у ще одній новоствореній бригаді – 157-й, яка зіткнулася з величезними проблемами, щойно її кинули на передову.

Вдруге за місяць новостворена бригада української армії – цього разу 157-ма – розпадається, коли розгортається на передовій в одному з найбільш важких секторів фронту.

Про це йдеться у статтях Forbes і hromadske.

Родичі рядових бійців стверджують, що новостворена бригада не пройшла необхідного бойового злагодження, проте її одразу відправили на найгарячіші напрямки – Покровський і Курахівський.

"157 бригада! Кожного дня безліч безвісти зниклих! Що відбувається? Як зупинити командирів, які безвідповідально знищують особовий склад?", – йдеться в одному з багатьох повідомлень у групах зниклих безвісти.

Проблема новостворених бригад

"Ситуація в 157-й механізованій бригаді є дзеркалом ситуації в інших бригадах 150-ї серії. Солдатів забирали під час формування, підрозділи спішно розгортали на фронт і відправляли без належної підготовки, що призвело до великих втрат", – зазначає Militaryland, колектив, який відстежує структуру українських військових.

157-ма механізована бригада є однією з восьми бригад серії 150, крім 151-ї, 153-ї, 154-ї, 155-ї, 156-ї, 158-ї та 159-ї механізованих бригад, які були сформовані у 2023 році або на початку 2024 року та після навчання почали прибуття на фронт.

У Forbes зауважують, що новостворені бригади великі, деякі. Але вони також крихкі – з недосвідченими лідерами, надто малою кількістю сучасних броньованих машин і поганим моральним духом, що часто призводить до високого рівня дезертирства. Новим бригадам бракує ядра досвідчених військ, навколо яких могли б згуртуватися новобранці.

"До прикладу, до 30 бувалих хлопців із роти доливаються нові люди, які вже вміють їм дати раду і щось пояснити. А тут усі нові. Вони один на одного дивляться – луп-луп, луп-луп. Один з одним поговорили – "все, нам с*ака". Розвернулись і пішли. І що ти їм скажеш, що ти їм зробиш", – говорить з журналістами "Громадського" офіцер зі штабу 157 ОМБР на умовах анонімності.

За його словами, багатьох мобілізованиз привезли просто в капцях, а хтось знепритомнів через епілепсію.

"Це крик душі. Ви кажете, треба, щоб принаймні ротний був з бойовим досвідом. А ротного позавчора забрали такого ж. Який сидів собі вдома, нікого не чіпав. Мав воєнну кафедру, приїхав – і от тобі рота. Ну як вони, бляха, мають воювати", – обурюється офіцер.

Навщо створювати нові бригади

"У мене напрошується одне питання. Коли є вибиті бригади, що вже давним-давно воюють і мають командування, яке хоча б щось уміє. Чому не поповнювати давно створені бригади? На*ера створювати на рівному місці нові?", – обурюється співрозмовник hromadske у 157 ОМБР.

На думку Tatarigami, засновника аналітичної групи Frontelligence Insight в Україні, лідери в Києві, очевидно, прагнули довести своїм іноземним союзникам, що вони все ще мають живу силу та політичну волю, щоб розширити українську армію та підтримувати боротьбу проти російських загарбників. Він вважає, що для неуважних іноземних спостерігачів формування восьми нових українських бригад справляє набагато більше враження, ніж посилення десятків старих бригад.

Повідомляється, що Володимир Зеленський припинив формування нових бригад і наказав новобранцям приєднатися до існуючих частин. Однак ця директива прийшла явно надто пізно, щоб врятувати 157-му механізовану бригаду, вважають у Forbes.

У Генштабі відповіли, що "формування та комплектування нових організаційно-штатних структур у ЗСУ під час воєнного стану здійснюється відповідно до потреб, які виникають у процесі виконання покладених завдань і з урахуванням ситуації на лінії зіткнення, співвідношення сил і засобів противника та на підставі відповідних рішень керівництва держави й ЗСУ".

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський у коментарі hromadske пояснює, що нові бригади потрібні для ротації.

"От бригада 45 днів відстояла на позиціях: що робити потім, ким її замінити? Бригадою, яка стоїть поруч у такому ж стані? Як цим керувати? Тому й виникає питання, що ми повинні мати додаткові бригади, які в повному складі, становлячи уніфікований організм, можуть замінити бригади, які зараз, наприклад, на першій лінії", – вважає експерт.

Раніше командир 157 бригади, полковник Петро Чуб спростував інформацію про 40% втрат особового складу.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розповів про неналежне формування у ще одній новоствореній бригаді – 155-й механізованій бригаді "Анна Київська".

Він стверджує, що під час навчань у Франції її самовільно залишили 50 військовослужбовців.

Пізніше Бутусов повідомив, що ДБР розслідує обставини формування 155-ї ОМБр "Анна Київська" і масове СЗЧ. У виданні "Радіо Свобода" повідомляли, що станом на листопад 2024 року в СЗЧ пішли понад 1700 військових цієї бригади.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.