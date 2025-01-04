"Двері тюрми відкриються, а кришка труни ні: офіцер 155 бригади, що втік у СЗЧ про крах бригади

Офіцер стверджує, що умови в таборі для військових у Франції, де проживали українці, були схожі на тюремні. Бійців охороняли з собаками і дронами, щоб вони не втекли.

Офіцер 155-ї бригади, який був причетний до створення підрозділу, розповів про масові випадки СЗЧ у бригаді і некомпетентність командування.

Про це військовий, який також втік у СЗЧ, на умовах анонімності розповів у коментарі "Радіо Свобода".

Чоловік розповідає, що не є кадровим офіцером, а закінчив 20 років військову кафедру, навчання на якій було майже формальним.

"Так, як є вища освіта, то одразу присвоїли звання молодшого офіцера", – розповів він.

Офіцера направили до підрозділу інженерного забезпечення бригади і призначили командиром взводу. Основна частина військовослужбовців бригади – це мобілізовані. За його словами, якщо солдати проходили курс базової військової підготовки, він його не проходив, бо вже мав офіцерське звання. Чоловік відверто визнає, що ні відповідних знань військової справи, ні необхідних навичок – не мав.

"Хлопців, які були рядовими солдатами, то їх забирали кожного дня на базову загальну військову підготовку. Я її не проходив. Я підійшов до командирів і кажу, а ви щось будете нас вивчити? Я розумію, що людей ви набрали, в форму одягли, але я не можу таку відповідальність на себе брати, керувати взводом і наражати людину на небезпеку. Я нічого не знаю. Мені відповіли, що мене відправлять на навчання у Францію", – каже офіцер.

Навчання у Франції – табір схожий на в'язницю

Військовий пробув на навчаннях у Франції місяць, проте запевняє, що не отримав там необхідних навичок.

Чоловік стверджує, що умови в таборі для військових, де проживали українці, були схожі на тюремні.

"Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собаками навколо. Дрони вночі запускали над цією територією. Паркан був з колючим дротом. Ну, якимось чином і там примудрялися втікати. Чесно кажучи, якби за нами не дивились, як в тюрмі, то там би половина втекла", – розповідає військовий.

Масове СЗЧ

Неназваний офіцер стверджує, що у Франції втекло більше як пів сотні бійців. Ще більше пішли у СЗЧ вже в Україні.

За даними журналіста Юрія Бутусова, станом на листопад 2024 року в СЗЧ пішли понад 1700 військових цієї бригали. Таку цифру підтверджує ще один військовий, з яким поспілкувалися журналісти видання.

"Краще я піду в СЗЧ, якщо зловлять, то двері тюрми, рано чи пізно, відкриються, а кришка труни не відкриється. Ми повинні знайти якийсь підхід до людей. Їх забезпечити відповідним навчанням. Виходить так, всі мовчать, приходить якась команда зверху, її треба виконати. Хоч як-небудь, хоч через одне місце, але її потрібно виконати. Це неправильно. Люди ненавчені. Це проблема номер один", – каже військовий.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розповів про неналежне формування новоствореної 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка воює під Покровськом.

Він стверджує, що під час навчань у Франції її самовільно залишили 50 військовослужбовців.

Пізніше Бутусов повідомив, що ДБР розслідує обставини формування 155-ї ОМБр "Анна Київська" і масове СЗЧ.

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