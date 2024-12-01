Скільки українських військових щомісяця тікають із навчань у Польщі: FT розкрило цифри

У Польщі українські військові інколи дезертують під час навчань.

Деякі українські військові використовують навчання в Польщі як можливість виїхати за кордон.

Про це пише hromadske з посиланням на Financial Times.

Згідно з інформацією, оприлюдненою виданням, анонімний представник польської служби безпеки розповів, що щомісяця близько 12 українських військових тікають із військових навчань у Польщі.

Міністерство оборони Польші не коментувало ситуацію з дезертирами, направивши це питання до української влади.

Крім того, Financial Times повідомляло, що українські прокурори з початку 2024 року відкрили близько 60 тисяч справ про дезертирство, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 та 2023 роках разом.

Нагадаємо, 155-та механізована бригада ЗСУ завершила тримісячне навчання за кордоном і повернулась в Україну, щоб взяти участь у бойових операціях.

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