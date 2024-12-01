У 2025 році ЄС щомісяця виділятиме Україні кошти: про яку суму йдеться

ЄС продовжить підтримувати Україну. До кінця року ЄС виділить 4,2 мільярда євро, а у 2025 році щомісяця перераховуватиме по 1,5 мільярда євро від заморожених активів РФ.

Про це повідомив Президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Він зазначив, що уже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро, щоб підтримати український бюджет.

Також читайте Кая Каллас заінтригувала заявою про появу іноземних військ в Україні

"На додачу до цього починаючи з наступного місяця ми будемо надавати ще цілий рік кожного місяця по 1,5 мільярда євро допомоги. Ці кошти ми отримуємо від використання заморожених російських активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей", – зазначив президент.

Кошта також додав, що ЄС продовжить тиснути на російську економіку та вже працює над 15-м пакетом санкцій.

Нагадаємо, Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів, але цього недостатньо.

Читайте також: