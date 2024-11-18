Де мільйон обіцяних снарядів від ЄС: Боррель відповів

Боррель зазначив, що ЄС уже передав Україні зброю на суму €45 мільярдів, а також 1 мільйон боєприпасів.
Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів, але цього недостатньо.
Про це зазначив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у своїй колонці на сайті ЄС після візиту до України.
За словами Боррреля, зараз Україна перебуває в найскладнішій ситуації з весни 2022 року.
"Російські агресори продовжують чинити величезний тиск на всій лінії фронту, незважаючи на великі людські втрати, які вони несуть. Північнокорейські війська перемістилися на позиції в Курській області, а Росія посилила напади на електростанції та трансформатори, щоб занурити українців у темряву та холод", – каже високий представник ЄС з питань зовнішньої політики.
Він також зазначив, що ЄС уже передав Україні зброю на суму €45 мільярдів, а також 1 мільйон боєприпасів. Проте наголошує, що навіть такого рівня підтримки недостатньо.
"Ми надаємо Україні лише стільки, щоб вона могла триматися, а іноді й менше, в той час, як Росія перевела всю свою економіку на воєнний стан та розраховує на безумовну підтримку Північної Кореї й Ірану", – відверто визнав Боррель.
Раніше експерт відповів, чому в Україні труднощі з виробництвом снарядів стандарту НАТО.
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