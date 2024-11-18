Где миллион обещанных снарядов от ЕС: Боррель ответил

Боррель отметил, что ЕС уже передал Украине оружие на сумму 45 миллиардов евро, а также 1 миллион боеприпасов.

Европейский Союз передал Украине обещанный миллион боеприпасов, но этого недостаточно.

Об этом отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей колонке на сайте ЕС после визита в Украину.

По словам Борреля, сейчас Украина находится в самой сложной ситуации с весны 2022 года.

"Российские агрессоры продолжают оказывать огромное давление на всей линии фронта, несмотря на большие человеческие потери, которые они несут. Северокорейские войска переместились на позиции в Курской области, а Россия усилила нападения на электростанции и трансформаторы, чтобы погрузить украинцев во тьму и холод", — говорит высокий представитель ЕС по внешней политике.

Он также отметил, что ЕС уже передал Украине оружие на сумму 45 миллиардов евро, а также 1 миллион боеприпасов. Однако подчеркивает, что даже такого уровня поддержки недостаточно.

"Мы предоставляем Украине только столько, чтобы она могла держаться, а иногда и меньше, в то время как Россия перевела всю свою экономику на военное положение и рассчитывает на безусловную поддержку Северной Кореи и Ирана", – откровенно признал Боррель.

Ранее эксперт ответил, почему в Украине сложности с производством снарядов стандарта НАТО.

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