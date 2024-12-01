Зеленський відповів, чи визнає Україна окупацію своїх територій заради членства в НАТО

Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій агресоркою Російської Федерацією. Цього гне буде навіть заради членства в НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з новим президентом Європейської Ради.

Глава держави наголосив, що не може бути запрошена до НАТО частина територій України. І це, з його слів, навіть зважаючи на те, що найкращі гарантії для України, - це НАТО.

"Це автоматичне визнання, що всі інші території не лише в небезпеці, а всі інші території не є українськими. Тому Україна ніколи на це не піде. Ми не визнаємо ці землі російськими тому, що це наші землі. Це тимчасово окупована частина України ", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що Україна просить про запрошення до НАТО наступного тижня - під час зустрічі в Брюсселі. У НАТО оголосили, що Україна приєднається до Альянсу і перебуває на “незворотному” шляху до членства, але не надіслали офіційного запрошення та не встановили часові межі.

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