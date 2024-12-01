Французькі депутати закликають відправити військових інструкторів до України

Депутати французького парламенту від п’яти різних політичних груп закликають відправити до України військових інструкторів.

Відповідного листа до міністра оборони країни Себастьяна Лекорню опублікував у мережі Х (Twitter) депутат центристської парламентської групи Les Démocrates Фредерік Петі.

"Жорсткість бойових дій і зростаючий тиск Росії на Донбасі змушують нас вважати, що навчання, яке зараз проводять військові у Франції та Польщі, має бути продовжене на українській землі", – йдеться у листі.

Французькі депутати запропонували створити європейську коаліцію щодо направлення військових інструкторів в Україну, в якій Франція взяла б на себе провідну роль разом із арміями Британії, Польщі, балтійських та скандинавських країн.

“У той час, коли Російська Федерація закликає тисячі північнокорейських військових воювати проти української армії, нашою відповіддю має бути збільшення прямої підтримки України; не надсилаючи солдатів воювати проти російської армії, а надсилаючи військових інструкторів для підготовки солдатів на українській землі, які захищають цілісність своєї території та наші демократичні цінності”, - наголосив Фредерік Петі.

Такий крок, на думку підписантів листа, доречний саме зараз, коли реальними стають перспективи можливих мирних переговорів.

“Франція та європейські країни не повинні виявляти жодних ознак слабкості та не дозволяти, щоб їх поведінка була продиктована червоними лініями, проведеними Кремлем. Ці тренування на українській землі важливі сьогодні, щоб допомогти Україні захиститися, захистити життя і не програти цю війну”, - йдеться у дописі.

Нагадаємо, голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж вважає, що Північноатлантичний Альянс не ухвалить рішення про введення своїх військ до України, щоб допомогти їй боротися проти Росії. Втім, рішення може бути ухвалене на рівні окремих країн-членів НАТО.

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