В 2025 году ЕС будет ежемесячно выделять Украине 1,5 миллиарда евро

ЕС продолжит поддерживать Украину. До конца года ЕС выделит 4,2 миллиарда евро, а в 2025 году будет ежемесячно перечислять по 1,5 миллиарда евро от замороженных активов РФ.

Об этом сообщил Президент Европейского совета Антониу Кошта.

Он отметил, что уже в этом месяце Европейский Союз предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро, чтобы поддержать украинский бюджет.

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"Вдобавок к этому начиная со следующего месяца мы будем предоставлять еще круглогодично каждый месяц по 1,5 миллиарда евро помощи. Эти средства мы получаем от использования замороженных российских активов, и они также могут быть использованы для военных целей", – отметил президент.

Кошта также добавил, что ЕС продолжит оказывать давление на российскую экономику и уже работает над 15-м пакетом санкций.

Напомним, Европейский Союз передал Украине обещанный миллион боеприпасов, но этого недостаточно.

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