Допомога від ЄС: чи воюватимуть іноземні війська в Україні

Кожного дня російські війська обстрілюють українські території, завдаючи чималих збитків та втрат серед людей та інфраструктури. З огляду на те, що ворог не дотримується жодних домовленостей та продовжує нещадно нищити українські міста та населення, варто зауважити, ще й випробовує балістичні ракети, країни Заходу розглядають можливість направлення своїх військ для підтримки України.

ТСН.ua зібрав відомості про те, які країни можуть відправити підкріплення для українських військових.

Країни НАТО ще не готові

Навесні цього року у ЗМІ ширилася інформація про те, що НАТО вперше, в конфіденційному порядку та без офіційних повідомлень, визначив щонайменше дві "червоні лінії", після перетину яких може відбутися пряме втручання військ Альянсу у війну Росії проти України.

Польща, Естонія, Латвія та Литва можуть ввести свої війська до України, якщо Росія досягне серйозних успіхів на фронті. За даними Spiegel і видання, балтійські політики побоюються, що через недостатню підтримку Заходу, зокрема Німеччини, армія Росії може досягти серйозного прориву.

Зокрема, країни Балтії та Польща не чекатимуть розміщення військ Росії на їхньому кордоні, краще вони самі відправлять війська до України. За такого сценарію блок НАТО перетворюється на сторону війни.

Президент Естонії Алар Каріс заявляв, що наразі сама Україна "поки що не бачить необхідності" у відправленні західних військ до України. На думку глави держави, відправлення військ в Україну можливе після попереднього схвалення парламенту.

Зокрема, Угорщина та Німеччина відкинули ідею відправки в Україну військ країн НАТО.

Колишній міністр оборони США Роберт Гейтс закликав американських політиків краще пояснювати пересічним американцям, чому їх має турбувати війна Росії в Україні. Тоді експосадовець зауважував, що можливість введення військ НАТО до України не можна виключати, але відкрито заявляти про це також не варто.

Президент Франції Еммануель Макрон став першим європейським лідером, який ще у лютому 2024 року відкрито почав говорити про можливість введення військ Альянсу до України.Тоді очільник країни заявив, що Франція розглядала введення військ, якби росіяни прорвали лінію фронту й Україна попросила про допомогу.

Представниця України при НАТО, пані посол Наталія Галібаренко розповіла, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про потенційну готовність надіслати війська до України за певних умов, генсекретар НАТО констатував, що в Альянсі немає відповідного консенсусу – до цього там не готові. Він також згадав, що українська сторона не зверталася з проханням розмістити війська НАТО на своїй території .

Президент України Володимир Зеленський тоді зауважив, що як країна у стані війни, "ми позитивно сприймемо будь-яку допомогу", однак наразі "ніхто нічого не пропонував".

Зокрема, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що введення військ країн НАТО до України є можливим у разі підписання партнерської угоди та наявності політичної волі в країнах-партнерах.

Британія може направити свої війська для навчання до України

Джерела видання The Times. повідомили, що британське військове командування розглядає можливість відправлення військ на захід України для навчання солдатів. Це вирішило б деякі матеріально-технічні проблеми, пов’язані з відправленням українських військових на бази Британії для навчання, і заощадило б гроші.

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"Ми могли б проводити підготовку швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, в захищених місцях, так що ризик був би набагато нижчим", – сказав співрозмовник видання.

Зокрема, у виданні наголосили, що таке рішення стане "потужним військово-політичним сигналом" для Росії. За його словами, такі навчання були б корисними і для самих британських військових, які навчатимуться бойових навичок в українських військ і зможуть випробувати новітню зброю.

Це вирішило б деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправленням українських військ на британські бази для навчання, і заощадило б фінанси, повідомляють виданню два джерела, обізнані про переговори.

Крім того, повідомляється, що в рамках очолюваної Великою Британією багатонаціональної військової операції під кодовою назвою "Інтерфлекс" десятки тисяч українських солдатів пройшли навчання у Великій Британії від початку повномасштабної війни в Україні. Однак міністр оборони Великої Британії Джон Хілі визнав, що "найбільшою перешкодою" в цьому процесі було "надання Україною персоналу для навчання".

Британські солдати також навчалися б бойових навичок в українських військ і змогли б випробувати новітню зброю, що розробляється для війни, додав анонімний експерт The Times.

Умови, за яких Європа відправить війська до України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що Європейські лідери мають бути готові відправити військові сили до України, щоб підтримати мирну угоду, яку може укласти новообраний президент США Дональд Трамп.

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На думку політика, найкращим варіантом безпеки для України є членство в НАТО. Якщо США виступлять проти участі Києва у НАТО, то Європа повинна буде вжити заходів, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії, розгорнувши свої війська після завершення бойових дій.

"Реальні гарантії безпеки означають справедливий мир, і тоді ми говоримо про членство НАТО. Але без США це буде неможливо, і йдеться про будь-які форми зовнішньої присутності", – заявив Цахна.

Варто зауважити, що новобраний президент США Трамп обіцяв швидке завершення війни в Україні. Заяви американського політика викликали занепокоєння з приводу можливих несправедливих угод, підкріплених загрозою скорочення військової підтримки США. Декілька його союзників закликали Європу активніше підтримувати Україну.

Тим часом Цахна зауважив, що перемога Трампа посилила обговорення серед союзників про підтримку України, враховуючи її недавні втрати на фронті, а також стимулювала Москву до переговорів. З його слів, європейцям буде важко надати Україні безпекові гарантії без підтримки США, зважаючи на можливі конфлікти з російськими військами.

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Деякі аналітики вважають, що Європа може організувати підтримку України через коаліцію держав, починаючи з Польщі та Великої Британії. Ці країни є провідними постачальниками військової допомоги для України.

Цахна наголосив на важливості участі Франції та Німеччини в цих зусиллях, оскільки Німеччина є другим за величиною донором військової допомоги після США. Він вірить, що Трамп не покине НАТО, оскільки це не відповідає інтересам США. Проте європейці мають показати готовність інвестувати в оборону, зокрема, підвищивши витрати на оборону до 2,5% від ВВП.

Франція та Британія обговорюють сценарій відправлення західних військ до України

Країни розглядають можливість безпосереднього військового залучення, проте деталі наразі невідомі. Як повідомляє видання Le Monde, наразі що між Великою Британією та Францією тривають дискусії щодо співпраці в галузі оборони. Основна мета обговорень — створення основної групи союзників у Європі, яка буде орієнтована на підтримку України та забезпечення ширшої європейської безпеки.

Як повідомили джерела видання, сценарій відправлення західних військ до України "зміцнів останніми тижнями", зокрема після візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції 11 листопада.

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Очільник міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю BBC заявив, що Франція не відкидає можливість відправлення західних військ до України. Він підкреслив, що у союзників не повинно бути "червоних ліній" щодо допомоги Україні, вказуючи на готовність розглянути різні форми підтримки.

На противагу цьому, посол Франції Гаель Весьєр заявив, що відправлення військ до України можливе за двох умов: офіційний запит від президента Зеленського та початок руйнування української оборони, внаслідок просування окупаційних військ до Києва та інших ключових точок.

Також дипломат підкреслив, що це не означає готовність Парижу зараз відправити свої війська. Проте якщо буде необхідність, французи готові це питання обговорювати.

"Знову ж таки, м’яч на боці української влади. Це їй вирішувати, які у неї запити", – зауважив Весьєр.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що улітку британці навчали українських бійців звільняти захоплені ворогом міста та села.

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