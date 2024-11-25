Українські пілоти FPV-дронів розповіли про ситуацію на фронті та наступ росіян

На Запорізькому напрямку на окупантів чатує екіпаж FPV-дронів батальйону безпілотних систем 31 механізованої бригади. Аби влаштувати окупантам сюрприз, на безпілотники захисники встановлюють вдосконалені снаряди. Вони різної модифікації, нашпиговані уламками, ба навіть гострими ланцюгами. Кореспондентка ТСН Кіра Овес спілкувалась з бійцями.

Чимало снарядів, які використовує батальйон безпілотних систем, не впізнали би розробники. Бо ж для більшої ефективності на позиціях їх модифіковують самі пілоти. Зокрема - "лісоруб" має гострий ланцюг з бензопилки.

Військовий

"Її нарізали шматками, намотали, ну можна уявити, як ці шматки будуть розлітатися з хорошим зарядом. Там на своєму шляху буде все рвати, все, що попадеться", - каже командир відділення батальйону безпілотних систем 31-ї ОМБР "Демон".

Не менш ефективною у боротьбі проти ворога є сфера - це надрукований на 3D принтері снаряд, кажуть пілоти. Завдання пілота із позивним "Демон" - влучно доправити вбивчу "пташку" по позиціям окупантів.

Родом з Житомирщини, "Демон" вже півтора року у війську. Раніше воював на Донеччині. Каже, на Запорізький напрямок росіяни кидають здебільшого живу силу, техніку тут побачиш не часто.

Та й вдень роботи вистачає. Коли розвідка вполює схов росіян, туди одразу вилітає FPV-дрон. Заряджає безпілотники "Янгол".

Оператор безпілотників "Штепа" - працює очами пілота. Він постійно за моніторами, в прямому ефірі бачить роботу побратимів. Робоче місце екіпаж облаштовує під землею. Адже росіяни не шкодують ні сил ні засобів, аби знайти та знищити наших пілотів.

Тільки за одне нічне чергування пілоти батальйону можуть знищити зо двадцять окупантів. І кажуть, щобільше буде техніки, то більшатиме впольованих росіян. Наразі у батальйоні дуже не вистачає автівок, тож бійці збирають на пікап і просять допомогти у цьому.

Збір для військових

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