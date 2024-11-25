Максим Жорін розповів, чи становлять війська Північної Кореї загрозу Україні

За даними української влади на Курщині зараз перебуває 11 тисяч північнокорейських солдатів, і вже є інформація про перші боєзіткнення. Однак ця кількість військових КНДР не несе великої загрози українським військам.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю "NV".

"Що стосується корейців, то я не бачу великої загрози в них як у піхотинцях. 10 000? Та ми воюємо проти величезної країни, в якій 10 000 військовослужбовців — це взагалі нічого. Не було б цих, вони б своїх добрали", – вважає Жорін.

Проте військовий бачить загрозу в рішучості партнерів Росії у підтримці "корпорації зла", яка воює проти України.

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"Вони не занепокоєння одне одному передають, а здійснюють реальну підтримку, і це відбувається абсолютно відкрито, вони не соромляться. На фоні цього наш альянс виглядає трохи кволим і імпотентним, от що для мене набагато більш неприємно, ніж якийсь кореєць в окопі", – каже він.

Заступник командира 3-ї ОШБ вважає, що зустріч з корейцями на полю бою була б корисним досвідом у бойовому житті ЗСУ.

"Впевнений, що все ж таки це не дуже підготовлені піхотинці. Звісно, вони переймають зараз досвід у росіян, готуючись до бойових дій у себе", – каже Максим Жорін.

Окрім цього військовий заявив, що у майбутньому нічого не заважає Росії застосовувати солдатів КНДР вже на території України.

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"Що їм заважає? Санкції проти Північної Кореї? Це навіть звучить смішно. Їм все одно, вони роблять те, що хочуть. У них немає тривоги стосовно того, а як на це відреагує Захід, бо Захід раз не відреагував, другий не відреагував… Вони з задоволенням спостерігають за постійними суперечками про те, чи давати нам зброю, чи не давати, скільки давати й коли. У цей час вони плідно співпрацюють, снаряди їдуть, ракети їдуть, піхота вже там", – підкреслив Жорін.

Окрім цього Максим Жорін висловився про ідею розформування ТЦК. Він констатував, що сьогодні ми дійсно можемо спостерігати несправедливий підхід до мобілізаційного процесу.