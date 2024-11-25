Максим Жорін розповів, чи становлять війська Північної Кореї загрозу Україні

Якби КНДР не відправила своїх військових, Росія змогла б добрати таку кількість самостійно
За даними української влади на Курщині зараз перебуває 11 тисяч північнокорейських солдатів, і вже є інформація про перші боєзіткнення. Однак ця кількість військових КНДР не несе великої загрози українським військам.
Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю "NV".
"Що стосується корейців, то я не бачу великої загрози в них як у піхотинцях. 10 000? Та ми воюємо проти величезної країни, в якій 10 000 військовослужбовців — це взагалі нічого. Не було б цих, вони б своїх добрали", – вважає Жорін.
Проте військовий бачить загрозу в рішучості партнерів Росії у підтримці "корпорації зла", яка воює проти України.
"Вони не занепокоєння одне одному передають, а здійснюють реальну підтримку, і це відбувається абсолютно відкрито, вони не соромляться. На фоні цього наш альянс виглядає трохи кволим і імпотентним, от що для мене набагато більш неприємно, ніж якийсь кореєць в окопі", – каже він.
Заступник командира 3-ї ОШБ вважає, що зустріч з корейцями на полю бою була б корисним досвідом у бойовому житті ЗСУ.
"Впевнений, що все ж таки це не дуже підготовлені піхотинці. Звісно, вони переймають зараз досвід у росіян, готуючись до бойових дій у себе", – каже Максим Жорін.
Окрім цього військовий заявив, що у майбутньому нічого не заважає Росії застосовувати солдатів КНДР вже на території України.
"Що їм заважає? Санкції проти Північної Кореї? Це навіть звучить смішно. Їм все одно, вони роблять те, що хочуть. У них немає тривоги стосовно того, а як на це відреагує Захід, бо Захід раз не відреагував, другий не відреагував… Вони з задоволенням спостерігають за постійними суперечками про те, чи давати нам зброю, чи не давати, скільки давати й коли. У цей час вони плідно співпрацюють, снаряди їдуть, ракети їдуть, піхота вже там", – підкреслив Жорін.
Окрім цього Максим Жорін висловився про ідею розформування ТЦК. Він констатував, що сьогодні ми дійсно можемо спостерігати несправедливий підхід до мобілізаційного процесу.
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