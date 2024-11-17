Дозвіл Україні бити по території рф західною зброєю мав бути сюрпризом для противника

Рішення західних країн дозволити атакувати територію РФ ракетами великої дальності мало залишитися нерозголошеним, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в Telegram.

Він наголосив, що однією з причин успіху будь-якої операції є неочікуваність для ворога.

"Рішення про дозвіл Україні бити по території рф західною зброєю мало бути сюрпризом для противника. Але ми вже звично обговорюємо це публічно – як і контрнаступ, як і ще купу питань, яких не можна розголошувати. Завдяки цьому у ворога завжди є можливість підготуватись", – каже Максим Жорін.

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Проте, заступник командира 3-ї ОШБр вважає дозвіл на удари вглиб території Росії позитивним кроком.

"Добре, що взагалі дозволили. Погано, що пізно і з обмеженнями. Ще гірше, що всім анонсували", – додав військовий.

Нагадаємо, що дозвіл на застосування ATACMS став відповіддю на несподіване рішення Росії ввести північнокорейські війська у бій в Курській області.

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