Викиньте це у смітник: яку їжу не варто купувати у кінотеатрі

Працівники кінотеатру розповіли, яку їжу краще не купувати під час перегляду фільму, щоб не захворіти.

Про це пише видання Mirror.

Декілька працівників пригадали, що кухарі не надягали рукавичок під час роботи з їжею, або розігрівали вчорашній попкорн на наступний день.

Також іноді кінотеатрах можуть неправильно зберігатися снеки, тому їх краще не вживати.

"Коли я був підлітком, я працював у кінотеатрі, і тепер я б ніколи не братиму їжу, яка не була б попередньо упакованою або є відкритою. Такі речі, як начинка для начос (сир, халапеньо, сальса) залишилися поза увагою ледве накриті, і фруктові мушки можуть потрапити туди, а також старий попкорн, що залишився, пакують і розігрівають на наступний день", – розповів один працівник кінотеатру.

За словами працівника, єдине, що б він взяв є попкорн чи шоколадні пакети, або баночки з морозивом.

Підтримуючи цю думку, інший колишній співробітник, який працював у кінотеатрі з 2008 по 2009 рік, каже, що він уникав би замовляти сир начо, побачивши, як його зберігають і готують.

Нагадаємо, український режисер Олесь Санін виступив з важливою промовою під час міжнародного форуму Центральної і Східної Європи "Via Carpatia" у Києві.

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