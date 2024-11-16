Выбросьте это в помойку: какую еду не стоит покупать в кинотеатре

Бывшие работники заведений советуют отказаться от некоторых продуктов во время посещения кинотеатра.
Работники кинотеатра рассказали, какую еду лучше не покупать при просмотре фильма, чтобы не заболеть.
Об этом пишет издание Mirror.
Несколько работников вспомнили, что повара не надевали перчаток во время работы с едой или разогревали вчерашний попкорн на следующий день.
Также иногда в кинотеатрах могут неправильно храниться снеки, поэтому их лучше не употреблять.
"Когда я был подростком, я работал в кинотеатре, и теперь я бы никогда не буду брать еду, которая не была бы предварительно упакованной или открытой. Такие вещи, как начинка для начос (сыр, халапеньо, сальса) остались без внимания едва накрыты, и фруктовые мушки могут попасть туда, а также оставшийся старый попкорн упаковывают и разогревают на следующий день", – рассказал один работник кинотеатра.
По словам работника, единственное, что он взял есть попкорн или шоколадные пакеты, или баночки с мороженым.
Поддерживая это мнение, другой бывший сотрудник, работавший в кинотеатре с 2008 по 2009 год, говорит, что он избегал бы заказывать сыр как будто, увидев, как его хранят и готовят.
Напомним, украинский режиссер Олесь Санин выступил с важной речью на международном форуме Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia" в Киеве.
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