Для охорони Трампа використовують роботів-собак: що про них відомо (відео)

Схожі роботизовані пристрої використовують в Україні для проведення розвідки під час війни.

Для охорони приватної вілли “Мар-а-Лаго” в Палм-Біч (штат Флорида), яка є основним місцем проживання обраного президента США Дональда Трампа, Секретна служба використовує роботизованих собак-охоронців Spot.

Про це повідомляє BBC.

У Секретній службі відмовилися конкретизувати, коли саме роботів-собак почали використовувати для охорони Трампа і з чим це пов’язано, зазначивши лише, що захист новообраного президента є головним пріоритетом.

Один із експертів видання, колишній агент Секретної служби Рон Вільямс вважає, що два замахи на вбивство Трампа додали терміновості зусиллям агентства “оновити технологію, яка може покращити здатність виявляти загрозу”.

Ці роботизовані пристрої можуть швидше та повніше здійснювати нагляд за такими великими відкритими територіями, як у резиденції обраного президента.

Як відомо, перший замах на Трампа стався на липневому мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, а інший — саме біля поля для гольфу вілли “Мар-а-Лаго” у вересні.

Вільямс додав, що роботизовані собаки все частіше стають інструментом, який використовують військові та правоохоронні органи в усьому світі. Зокрема, у Пенсильванії роботи-собаки здійснюють перевірку потенційних вибуховий пристроїв, а в Україні їх застосовують для проведення розвідки під час війни.

Що можуть роботи-собаки

Ці пристрої, розроблені компанією Boston Dynamics, оснащені технологією спостереження та набором вдосконалених датчиків, зокрема вони мають набір камер, які створюють 3D-карту навколишнього середовища, а також можуть мати додаткові функції — такі, як термодатчик.

Роботи-охоронці Spot відомі своєю спритністю. Вони можуть ходити вгору та вниз по сходах, пересуватися у тісних місцях та навіть відкривати двері.

Ними можна керувати дистанційно за допомогою джойстика, але також вони патрулюють місцевість автоматично, якщо в них заздалегідь запрограмований маршрут.

На відміну від людей і справжніх собак, роботизовані собаки не відволікаються на зображення, звуки чи запахи, з якими вони стикаються.

Робот-собака, якого бачили в “Мар-а-Лаго”, не був озброєним, однак деякі виробники, зокрема китайські, експериментують і з такими моделями.

Нагадаємо, 15 вересня поблизу поля для гольфу у резиденції тоді ще кандидата в президента Дональда Трампа сталася стрілянина . Політик не постраждав, а от чоловіка, який відкрив вогонь, затримали.

Читайте також: