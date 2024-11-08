Як виникло життя на Землі: нове дослідження вчених

Сенсаційне відкриття не заперечує час виникнення життя на Землі.

Вчені з США створили модель, щоб з'ясувати, як хімія відомої комети Хейла-Боппа розвивалася з плином часу. Ця інформація проливає світло на походження життя на Землі і навіть за її межами.

Про це пише видання Space.

Комета Гейла-Боппа, відома також як C/1995 O1, була виявлена 1995 року і є однією з найяскравіших спостережуваних комет за всю історію.

Використовуючи дані спостережень, зібрані за ці роки, вчені вивчили комету Гейла-Боппа, зокрема, її хімічний склад і те, як вона могла еволюціонувати з плином часу. За допомогою своєї моделі вчені вивчили, як усередині комети могли утворитися і вижити органічні молекули. Ці молекули могли дати початок життю на Землі.

Ядро комети, що складається із замерзлої води, газів, пилу і кам'янистого матеріалу, містить складні органічні молекули, такі як формамід, метилформіат, етиленгліколь, метанол і ацетонітрил. Ці речовини можуть бути пов'язані з походженням життя на Землі.

Водночас учені кажуть, що достеменно невідомо, чи є комети джерелом органічних молекул, необхідних для життя, на Землі. Нова модель припускає, що така ймовірність існує і що органічні молекули, доправлені на Землю кометами, могли виникнути задовго до того, як утворилося Сонце.

Нагадаємо, дослідники розкрили одну з таємниць виникнення життя на Землі. Вченим вдалося відтворили умови формування "будівельних блоків" організмів, які були на зорі існування нашої планети.

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