Байден готує посилення підтримки України перед приходом Трампа — Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО, що адміністрація Байдена посилить підтримку України за кілька місяців до повернення Дональда Трампа на посаду президента і намагатиметься зміцнити Альянс за цей час.

Про це держсекретар США заявив під час візиту до Брюсселя, пише Reuters.

Своєю чергою, Блінкен повідомив, що на зустрічі з Рютте в штаб-квартирі альянсу вони обговорили підтримку України, де російські війська досягають успіхів на східній лінії фронту, а також роботу, яку НАТО необхідно зробити для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.

За його словами, адміністрація США, що йде, "продовжить підтримувати все, що ми робимо для України".

"Президент Байден має намір переглянути ситуацію і використовувати кожен день, щоб продовжувати робити те, що ми робили останні чотири роки, а саме зміцнювати цей альянс", - сказав Блінкен.

За його словами, розгортання північнокорейських військ для підтримки Росії у конфлікті "вимагає та отримає жорстку відповідь".

"Очевидно, що нам потрібно зробити більше, щоб Україна могла продовжувати боротьбу і змогла максимально відобразити російський наступ, а також завадити Путіну досягти успіху в Україні", - сказав, свою чергою, Рютте.

Згідно з графіком Держдепартаменту очікується, що Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. У Брюсселі він також зустрінеться з верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі, вищими посадовими особами ЄС та міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі.

Нагадаємо, колишній держсекретар США Майк Помпео заявив, що обраний президентом США Дональд Трамп після початку своїх повноважень займе жорсткішу позицію щодо війни в Україні, аніж під час передвиборчої кампанії.

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