Трамп не дозволить Путіну "прокотитися" через Україну – ексдержсекретар США

Майк Помпео заявив, що "прокотитися" Путіну через Україну дозволило б припинення фінансування Києва.
Обраний президентом США Дональд Трамп після початку своїх повноважень займе жорсткішу позицію щодо війни в Україні, аніж під час передвиборчої кампанії.
Про це колишній держсекретар США Майк Помпео заявив на Глобальному форумі у Нью-Йорку, повідомляє Fortune.
"Президент Трамп не дозволить Володимиру Путіну прокотитися через Україну. Припинення фінансування українців призведе до цього, і про це йому скаже вся його команда", – переконаний Помпео.
Він сподівається, що Трамп зрозуміє необхідність твердої позиції Заходу у російській війні проти України.
"Критично важливо, щоб Захід сприймався як такий, що протистоїть цьому головорізу і жахливому хлопцю (Путіну – ред.), і не дозволяє злу тріумфувати. Я дуже сподіваюся, що президент Трамп зрозуміє цю необхідність", – висловився колишній держсекретар.
До слова, радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден переконуватиме Трампа підтримувати Україну.
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