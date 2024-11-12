Насипте соди у кутках своєї оселі – і ви надовго позбудетесь найпопулярнішої проблеми

Не кожна господиня знає, як можна застосувати соду в господарстві, зазвичай вона стоїть у кухонній шафці роками.

Розповідаємо, навіщо восени розсипати соду у кутах своєї оселі.

Як позбутися плісняви й сирості у квартирі чи будинку за допомогою соди

Наприкінці осені дуже сиро і стрімко падає температура, тому саме в цей період в оселі з’являються вогкість, цвіль у кутках та неприємний запах.

Цієї проблеми допоможе позбутися звичайна сода. Візьміть склянку засобу, додайте туди кілька крапель ефірної олії з приємним цитрусовим чи м’ятним ароматом, це допоможе позбутися запаху цвілі та вогкості. Можна ще додати в соду олію чайного дерева, яка має дезінфікуючі властивості.

На ніч насипте соди по кутках у своєму помешканні. Вранці просто зберіть засіб віником чи пилососом. Таким чином ви надовго позбудетеся сирості та цвілі, так як сода вбирає вологу та вбиває грибок. А додані в засіб ефірні олії допоможуть нейтралізувати неприємний запах.

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