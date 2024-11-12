Дональд Трамп зацікавився Планом перемоги Зеленського: подробиці

Деякі пункти плану були розраховані саме на Дональда Трампа.

У жовтні Зеленський презентував Трампу План перемоги України. Трамп нічого конкретного не відповів, але сказав, що план виглядає цікаво.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела серед українських та європейських посадовців.

Деякі пункти плану, які раніше не озвучувалися:

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ЗСУ замінять американських військових в Європі і будуть розміщені на американських військових базах США, і замість американців захищатимуть Європу від можливих провокації Росії, а також передаватимуть досвід військовим НАТО;

США отримають ліцензію на необмежене користування природними ресурсами України;

США можуть накласти вето на будь-якого інвестора, який хоче інвестувати в Україну, щоб встановити свою монополію і витіснити китайський капітал з України;

США візьмуть під контроль більшість українських підприємств.

Зокрема Трампа зацікавили пункти про доступ західних партнерів до природних ресурсів України та заміну частини американських військ, дислокованих в Європі, українськими військами після війни.

За інформацією видання лідери бізнесу в Україні також обговорюють з українським урядом можливість надання Трампу повноважень "інвестиційного скринінгу" – це дасть йому змогу обирати, хто може вести бізнес в Україні.

Людина, яка бере участь у розробці цієї ідеї, описала її як ABC – Anybody But China ("Хто завгодно, тільки не Китай"). За її словами, українські індустрії, залежні від китайських технологій і матеріалів, зокрема телекомунікації, могли б натомість змінити їх на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій.

Нагадаємо, що Ілон Маск став однією з ключових фігур у колі новообраного президента США.

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