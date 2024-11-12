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Стало відомо, який вплив має Маск на формування адміністрації Трампа

Стало відомо, який вплив має Маск на формування адміністрації Трампа

Дональд Трамп та Ілон Маск / Фото: Associated Press

Мільярдер активно впливає на формування адміністрацію майбутнього президента США.

Мільярдер Ілон Маск став однією з ключових фігур у колі новообраного президента США Дональда Трампа. За інформацією джерел, мільярдер активно бере участь у формуванні кадрових рішень нової адміністрації.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Маск майже щодня перебуває в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, де підтримує тісні стосунки з його сім'єю. Відомо, що бізнесмен був помічений на сімейному фото Трампа після виборів, а також був присутній на вечері з Меланією Трамп і навіть грав у гольф із сім'єю президента.

Крім того, Маск впливає на міжнародну політику Трампа, бувши присутнім під час телефонних розмов з іноземними лідерами. Одним з таких моментів стала розмова Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, коли Маск отримав можливість поспілкуватися з лідером України. Також мільярдер був присутній під час дзвінка Трампа з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня Трамп навіть передав трубку Маску, щоб той міг поговорити і з Зеленським", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Трамп хоче скасувати майже 100 розпоряджень Байдена.

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