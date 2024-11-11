Трамп хоче скасувати майже 100 розпоряджень Байдена

За словами речниці штабу Дональда Трампа, 94 укази, підписані Джо Байденом за перший тиждень його роботи на посту президента, "привели до кризи на кордоні та економічної кризи".

Новообраний президент США Дональд Трамп упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду скасує розпорядження адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.

Про це в інтерв'ю Fox News заявила речниця штабу Трампа Керолайн Лівітт.

"Це буде скасування всіх виконавчих розпоряджень, які підписали президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс з метою відходу від ефективного політичного курсу першої адміністрації Трампа", – сказала вона, додавши, що Трамп за перший тиждень в Овальному кабінеті підпише "десятки указів".

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За словами Лівітт, 94 укази, підписані Байденом за перший тиждень його роботи на посту президента, "привели до кризи на кордоні та економічної кризи".

"Тому Трампа і переобрали на посаду президента, аби дати задній хід, який його указам тоді дала адміністрація Байдена та Гарріс", – сказала речниця штабу Трампа.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп зустрінеться з чинним президентом Джо Байденом у Білому домі у середу, 13 листопада.

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