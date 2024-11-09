Зустріч Зеленського з Трампом вже готується — МЗС України

Президент Зеленський і новообраний лідер США Трамп провели телефонну розмову та обговорили можливість особистої зустрічі.

Між президентом України Володимиром Зеленським і новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Діалог між президентом Зеленським і новообраним президентом Трампом вже налагоджено і встановлено. І якраз тут саме швидкість проведення цієї телефонної розмови - це пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав", - наголосив Сибіга.

За словами міністра, під час розмови лідери обговорили можливі майбутні контакти на найвищому рівні. Команди обох президентів вже розпочали підготовчу роботу для організації такої зустрічі.

Нагадаємо, 7 листопада президент Володимир Зеленський вперше розмовляв з обраним президентом США Дональдом Трампом після його перемоги на виборах.

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