Зустріч Зеленського з Трампом вже готується — МЗС України

Президент Зеленський і новообраний лідер США Трамп провели телефонну розмову та обговорили можливість особистої зустрічі.
Між президентом України Володимиром Зеленським і новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Діалог між президентом Зеленським і новообраним президентом Трампом вже налагоджено і встановлено. І якраз тут саме швидкість проведення цієї телефонної розмови - це пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав", - наголосив Сибіга.
За словами міністра, під час розмови лідери обговорили можливі майбутні контакти на найвищому рівні. Команди обох президентів вже розпочали підготовчу роботу для організації такої зустрічі.
Нагадаємо, 7 листопада президент Володимир Зеленський вперше розмовляв з обраним президентом США Дональдом Трампом після його перемоги на виборах.
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