Неймовірна знахідка: виявлено стародавнє місто віком 4000 років

Залишки стародавнього міста Аль-Натах довгий час були приховані в оточеному пустелею оазисі Хайбар на Аравійському півострові.

Археологи виявили стародавнє місто, збудоване близько 4000 років тому. У цьому поселенні люди жили близько тисячі років, але потім залишили його, і вчені наразі не знають, чому це сталося. Однак вони припускають, що знайдені руїни могли бути резиденцією могутнього місцевого органу влади. Всі подробиці – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Стародавнє місто у пустелі

Французькі та саудівські археологи знайшли укріплене місто бронзового віку, розташоване в оазисі в пустелі. Це відкриття демонструє, як місцеві жителі поступово змінювали спосіб життя від кочового до міського. Про це пише видання ScienceAlert.

"Залишки стародавнього міста Аль-Натах довгий час були приховані в оазисі Хайбар, що на північному заході Аравійського півострова, оточеному пустелею. Раніше цього року було знайдено стіну завдовжки 14,5 км, а тепер вчені виявили докази, що підтверджують, що ця стіна була зведена для захисту міста", – йдеться у дослідженні.

Вчені повідомили, що в місті площею близько 2,6 гектара, яке було великим для свого часу, мешкало близько 500 осіб. Місто було зведено приблизно у 2400 році до н.е. в епоху раннього бронзового віку. Однак приблизно через тисячу років його жителі залишили місто, і археологи не можуть визначити причини цього.

"Коли місто Аль-Натах було збудовано, у Леванті, регіоні вздовж Середземного моря, багато міст процвітали. Північно-західна частина Аравійського півострова вважалася безплідною пустелею, якою пересувалися кочівники-скотарі", – розповіли археологи.

15 років тому археологи вперше виявили, що в оазисах у бронзовому столітті існували укріплені поселення. А тепер було виявлено стародавнє місто, в якому фундаментні залишки будинків були приховані під землею. Вчені вважають, що в поселенні могло бути близько 50 одноповерхових або двоповерхових будинків. Існує припущення, що місто було зведене на узвишші, а згодом його оточили кріпосною стіною.

Під час розкопок археологи виявили зброю, керамічні вироби та інші цінні артефакти, що свідчить про наявність відносно розвиненого суспільства. Дослідження припускає, що висота фортечних стін могла сягати 5 метрів, і місто Аль-Натах могло бути резиденцією могутнього місцевого органу влади.

На думку археологів, ці відкриття свідчать про процес повільної урбанізації в регіоні, коли населення переходило від кочового до осілого способу життя.

Автори дослідження зазначають, що укріплені поселення в оазисах на території сучасної Саудівської Аравії підтримували зв'язки між собою в районі, де переважали кочівники-скотарі. Ці зміцнені зв'язки, ймовірно, сприяли розвитку стабільної торгівлі спеціями та пахощами, які доставляли з південної частини Аравійського півострова ближче до Середземного моря.

За словами археологів, місто Аль-Натах залишалося невеликим поселенням у порівнянні з містами Месопотамії та Єгипту, які існували в той же час.

Знахідки вчених в океані

Вчені продовжують досліджувати не лише наземні артефакти, а й знахідки на морських глибинах. Нещодавно вони виявили на дні океану нові форми життя. Крім мікробів і вірусів, там також живуть гігантські черв’яки.

Ці результати були отримані під час досліджень, проведених Schmidt Ocean Institute торік. Про це йдеться у статті, опублікованій у Nature Communications.

Дослідники повідомляють, що вони вперше виявили тварин у заповнених рідиною неглибоких порожнинах на дні океану, в зоні глибоководних гідротермальних джерел. Команда вчених виявила кишені, заповнені гідротермальною рідиною, на глибині 2515 метрів під океаном, використовуючи дистанційно керований апарат (ROV). Під час дослідження вони просвердлили отвори в морському дні та підняли скельні плити. На їхній подив, у цих кишенях виявилися дорослі трубчасті хробаки.

Ці істоти мали рекордно великі розміри: 20 і 50 сантиметрів, залежно від виду. В одній з виявлених порожнин дослідники помітили двох самців та двох самок одного виду, які були готові до зачаття потомства. Це відкриття свідчить про те, що розмноження цих істот може відбуватися під морським дном.

Таємниці Червоного моря

Однак, це не єдина знахідка вчених, яка шокувала суспільство за останні місяці. Дослідники нарешті опустились на дно Червоного моря та зробили жахливе відкриття.

Ця водойма є прекрасним місцем, і його назва влучна, тому що походить від сезонного червоного цвітіння водоростей. Однак, як пише LADbible, якщо зануритися глибше, це не зовсім так.

Це зрозуміли люди, коли вченим вдалося знайти "басейни смерті" на дні моря. Причина, чому вони так називаються, полягає в тому, що вони позбавлені кисню.

Це означає, що будь-яка тварина, якій не пощастило опинитися поблизу, оглушується і гине в цих басейнах. Але все, що оглушене, але не вбите, незабаром буде підібране хижаками, які підстерігають неподалік, щоб "поїсти нещасних".

Це не означає, що в "басейнах смерті" нічого немає, адже там мешкають "екстремофільні мікроби", які можуть вижити там, де мало хто може.

Життя зародилось на морському дні

Сем Пуркіс, професор і завідувач кафедри морських наук в Університеті Маямі, сказав, що вивчення басейнів смерті може допомогти нам зрозуміти, як зародилося життя на Землі, і навіть потенціал життя на інших планетах.

"Наше нинішнє розуміння полягає в тому, що життя зародилося на Землі в морських глибинах, майже напевно в аноксичних – без кисню – умовах. Вивчення цієї спільноти, таким чином, дозволяє зазирнути в умови, в яких життя вперше з'явилося на нашій планеті, і може допомогти у пошуку життя в інших "водних світах" нашої Сонячної системи та за її межами", – сказав Пуркіс.

Креветки, черв'яки та молюски

Той факт, що звичайні тварини, які живуть на дні моря – такі як креветки, черв'яки та молюски – не можуть вижити в басейнах, означає, що вони залишаються надзвичайно незайманими.

"Зазвичай ці тварини біотурбують або перевертають морське дно, порушуючи відкладення, які там накопичуються. З розсолами все інакше. Тут будь-які осадові шари, що осідають на дно соляного басейну, залишаються вишукано недоторканими", – каже Пуркіс.

Цунамі, землетруси та циклічніть природних явищ

Це означає, що дослідники також змогли використати свої знахідки, щоб допомогти дізнатися більше про цунамі і землетруси.

Новознайдені соляні басейни "представляють собою безпрецедентний рекорд минулих опадів у регіоні, що тягнеться понад 1 000 років, а також записи про землетруси і цунамі".

Їхні висновки свідчать про те, що за останні 1 000 років великі повені, спричинені сильними дощами, відбувалися приблизно раз на 25 років, а цунамі – приблизно раз на 100 років.

Знахідки на дні Чорного моря

Однак, на морському дня дослідники знаходять не лише басейни смерті, а й цінні артефакти. Зокрема Arkeonews повідомляє, що в березні цього року в турецькій бухті Керпе під час підводних розкопок археологи виявили стародавні артефакти, а саме частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо. Дослідники їх датують IV століттям до н.е. – XII століттям н.е.

Відомо, що такі наукові підводні розкопки історичної бухти Керпе є першими. Колись вона була важливою торговельною точкою. Розкопки почались у 2020 році.

Стародавня бухта Керпе розташована в районі Кандирі провінції Коджаелі, що на узбережжі Чорного моря в Туреччині. У перекладі з грецької мови така назва означає "глечик" або "горщик", там колись був розташований важливий торговельний порт.

Науковці працювали на глибині чотирьох метрів

Науковці працювали на відстані 80 метрів від берега та на глибині чотирьох метрів. Археологічні знахідки було розкидано площею близько двох тисяч квадратних метрів.

"Під час розкопок ми виявили багато підводної культурної спадщини – від залишків комерційних амфор, датованих від IV століття до н.е. до XII століття н.е., до червонолощеної кераміки, світильників, фрагментів труб, різних цінностей, що належать до періоду Османської імперії. Також ми знайшли залишки кораблів, які затонули внаслідок аварій", – поділився директор Археологічного музею в Коджаелі Серкан Гедюк.

Все б добре, якби не росіяни

Акваторія Чорного моря за кількістю підводних артефактів, що збереглися у хорошому стані – одна з найбагатших у світі. Фахівці Чорноморського центру підводних досліджень вважають, що це пов'язано з особливим складом місцевої води.

Щороку центр здійснював десятки експедицій на дно моря, а вчені з усього світу вишикувалися в чергу за можливість попрацювати у Криму. І все б добре, якби не росіяни. Після того, як вони ліквідували структуру та окупували півострів, доля низки цінних підводних артефактів стала невідомою.

Особливості Чорного моря

Чорне море відрізняється від інших морів та океанів тим, що 87% самого моря заповнені сірководневим шаром, розповідає у коментарі “Крим.Реалії” колишній директор Чорноморського центру підводних досліджень Сергій Воронов. Там немає ані кисню, ані флори та фауни – тих факторів, які негативно впливають на те, що тоне в морі. Отже, у водах Чорного моря є всі умови для природної консервації і всі, навіть античні кораблі, в цілому вигляді зберігаються на дні моря.

"У 2007 році під час українсько-американської підводної археологічної експедиції, коли нам вдалося використати найпотужніше на планеті телекероване підводне обладнання – це були справжні підводні роботи, які навіть працювали на легендарному "Титаніку" під час його виявлення – нам вдалося обстежити дуже невелику глибоководну частину Чорного моря. Кожні 15 хвилин на моніторі робота з темряви показували корабель, літак, якісь незрозумілі об'єкти військового, цивільного призначення. І серед цих об'єктів було виявлено майже цілий візантійський корабель 12 століття. Ми його так і назвали – Херсонес Візантійський, бо він був саме на траверзі мису Херсонес. Це була настільки потужна знахідка", – згадує Воронов.

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Після анексії Криму Росією Сергію Воронову довелося залишити півострів.

"Я українець. Так, мені було не просто важко, мені було дуже важко. Я людина, яка може сказати, що в мене справдилися до війни всі мрії. Так, я щаслива людина. І мені було що втрачати. Та й практично так, я втратив", – пояснює завідувач Центрального військово-морського музею України.

Окупаційна влада Криму ліквідувала Чорноморський центр підводних досліджень. Що трапилося з майном, яке не встигли вивезти – достеменно невідомо. Проте Воронов має інформацію, що з півострова регулярно вивозять музейні цінності на територію Російської Федерації, у тому числі в Дагестан і Чечню.

"Літаки, підняті з води, були поставлені як пам'ятки на території навчальних закладів. Без консервації, без реставрації, тобто вони щодня руйнуються під впливом факторів довкілля", – розповідає археолог.

Також він каже, що під час будівництва Кримського мосту російські археологи дістали з дна величезну кількість цінностей. Де вони зараз – невідомо.

"Усі окупанти поводяться однаково. Що німецькі фашисти, що російські фашисти", – вважає Воронов.

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