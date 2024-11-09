Невероятная находка: обнаружен древний город возрастом 4000 лет.

Остатки древнего города Аль-Натах долгое время были спрятаны в окруженном пустыней оазисе Хайбар на Аравийском полуострове.

Археологи обнаружили древний город, построенный около 4000 лет назад. В этом поселении люди жили около тысячи лет, но потом покинули его, и ученые пока не знают, почему это произошло. Однако они предполагают, что найденные развалины могли быть резиденцией могущественного местного органа власти. Все подробности – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Древний город в пустыне

Французские и саудовские археологи обнаружили укрепленный город бронзового века, расположенный в оазисе в пустыне. Это открытие демонстрирует, как местные жители постепенно меняли образ жизни от кочевого к городскому. Об этом пишет издание ScienceAlert.

"Остатки древнего города Аль-Натах долгое время были скрыты в оазисе Хайбар на северо-западе Аравийского полуострова, окруженном пустыней. Ранее в этом году была найдена стена протяженностью 14,5 км, а теперь ученые обнаружили доказательства, подтверждающие, что эта стена была построена для защиты города", – говорится в исследовании.

Ученые сообщили, что в городе площадью около 2,6 гектара, который был большим для своего времени, проживало около 500 человек. Город был возведен примерно в 2400 году до н. в эпоху раннего бронзового века. Однако спустя примерно тысячу лет его жители покинули город, и археологи не могут определить причины этого.

"Когда город Аль-Натах был построен, в Леванте, регионе вдоль Средиземного моря, многие города процветали. Северо-западная часть Аравийского полуострова считалась бесплодной пустыней, по которой передвигались кочевники-скотоводы", – рассказали археологи.

15 лет назад археологи впервые обнаружили, что в оазисах в бронзовом веке существовали укрепленные поселения. А теперь был обнаружен древний город, в котором фундаментные остатки домов были скрыты под землей. Ученые полагают, что в поселении могло быть около 50 одноэтажных или двухэтажных домов. Существует предположение, что город был возведен на возвышенности, а затем его окружили крепостной стеной.

В ходе раскопок археологи обнаружили оружие, керамические изделия и другие ценные артефакты, что свидетельствует о наличии относительно развитого общества. Исследование предполагает, что высота крепостных стен могла достигать 5 метров, и город Аль-Натах мог быть резиденцией могущественного местного органа власти.

По мнению археологов, эти открытия свидетельствуют о процессе медленной урбанизации в регионе, когда население переходило от кочевого к оседлому образу жизни.

Авторы исследования отмечают, что укрепленные поселения в оазисах на территории современной Саудовской Аравии поддерживали связи между собой в районе, где преобладали кочевники-скотоводы. Эти укрепленные связи, вероятно, способствовали развитию стабильной торговли специями и благовониями, которые доставлялись с южной части Аравийского полуострова ближе к Средиземному морю.

По словам археологов, город Аль-Натах оставался небольшим поселением по сравнению с существовавшими в то же время городами Месопотамии и Египта.

Находки ученых в океане

Ученые продолжают исследовать не только наземные артефакты, но и находки на морских глубинах. Недавно они обнаружили на дне океана новые формы жизни. Кроме микробов и вирусов, там также обитают гигантские черви.

Эти результаты были получены в ходе исследований, проведенных Schmidt Ocean Institute в прошлом году. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Communications.

Исследователи сообщают, что впервые обнаружили животных в заполненных жидкостью неглубоких полостях на дне океана, в зоне глубоководных гидротермальных источников. Команда ученых обнаружила карманы, заполненные гидротермальной жидкостью, на глубине 2515 м под океаном, используя дистанционно управляемый аппарат (ROV). В ходе исследования они просверлили отверстия в морском дне и подняли скальные плиты. К их удивлению, в этих карманах оказались взрослые трубчатые черви.

Эти существа имели рекордно большие размеры: 20 и 50 сантиметров в зависимости от вида. В одной из обнаруженных полостей исследователи заметили двух самцов и двух самок одного вида, готовых к зачатию потомства. Это открытие говорит о том, что размножение этих существ может происходить под морским дном.

Тайны Красного моря

Однако это не единственная находка ученых, которая шокировала общество за последние месяцы. Исследователи наконец опустились на дно Красного моря и совершили ужасное открытие.

Этот водоем является прекрасным местом, и его название точное, потому что происходит от сезонного красного цветения водорослей. Однако, как пишет LADbible, если погрузиться поглубже, это не совсем так.

Это поняли люди, когда ученым удалось обнаружить "бассейны смерти" на дне моря. Причина, почему они так называются, состоит в том, что они лишены кислорода.

Это означает, что любое животное, которому не повезло оказаться поблизости, оглушается и погибает в этих бассейнах. Но все, что оглушено, но не убито, вскоре будет подобрано хищниками, подстерегающими неподалеку, чтобы "поесть несчастных".

Это не значит, что в "бассейнах смерти" ничего нет, ведь там обитают "экстремофильные микробы", которые могут выжить там, где мало кто может.

Жизнь зародилась на морском дне

Сэм Пуркис, профессор и заведующий кафедрой морских наук в Университете Майами, сказал, что изучение бассейнов смерти может помочь нам понять, как зародилась жизнь на Земле, а также потенциал жизни на других планетах.

"Наше нынешнее понимание состоит в том, что жизнь зародилась на Земле в морских глубинах, почти наверняка в аноксических – без кислорода – условиях. Изучение этого сообщества, таким образом, позволяет заглянуть в условия, в которых жизнь впервые появилась на нашей планете, и может помочь в поиске жизни в других "водных мирах" нашей Солнечной системы и за ее пределами", – сказал Пуркис.

Креветки, черви и моллюски

Тот факт, что обычные животные, живущие на дне моря – такие как креветки, черви и моллюски – не могут выжить в бассейнах, означает, что они остаются предельно нетронутыми.

"Обычно эти животные биотурбируют или переворачивают морское дно, нарушая накапливающиеся там отложения. С рассолами все иначе. Здесь любые осадочные слои, оседающие на дно соляного бассейна, остаются изысканно нетронутыми", – говорит Пуркис.

Цунами, землетрясения и цикличность природных явлений

Это значит, что исследователи также смогли использовать свои находки, чтобы помочь узнать больше о цунами и землетрясениях.

Новые соляные бассейны "представляют собой беспрецедентный рекорд прошлых осадков в регионе, тянущийся более 1 000 лет, а также записи о землетрясениях и цунами".

Их выводы свидетельствуют о том, что за последние 1 000 лет большие наводнения, вызванные сильными дождями, происходили примерно раз в 25 лет, а цунами – примерно раз в 100 лет.

Находки на дне Черного моря

Однако, на морском дне исследователи находят не только бассейны смерти, но и ценные артефакты. В частности, Arkeonews сообщает, что в марте этого года в турецкой бухте Керпе во время подводных раскопок археологи обнаружили древние артефакты, а именно части пристани, остатки амфор, керамику и т.д. Исследователи их датируют IV веком до н.э. – XII веком н.э.

Известно, что такие научные подводные раскопки исторической бухты Керпе являются первыми. Когда-то она была важной торговой точкой. Раскопки начались в 2020 году.

Древняя бухта Керпе расположена в районе Кандыри провинции Коджаэли на побережье Черного моря в Турции. В переводе с греческого языка такое название означает "кувшин" или "горшок", там когда-то был расположен важный торговый порт.

Ученые работали на глубине четырех метров

Ученые работали в 80 метрах от берега и на глубине четырех метров. Археологические находки были разбросаны на площади около двух тысяч квадратных метров.

"Во время раскопок мы обнаружили много подводного культурного наследия – от остатков коммерческих амфор, датированных от IV века до н.э. до XII века н.э., до краснолощеной керамики, светильников, фрагментов труб, различных ценностей, относящихся к периоду Османской империи. Также мы нашли остатки кораблей, затонувших в результате аварий", – поделился директор. Археологический музей в Коджаэли Серкан Гедюк.

Все бы хорошо, если бы не россияне

Акватория Черного моря по количеству сохранившихся в хорошем состоянии подводных артефактов – один из самых богатых в мире. Специалисты Черноморского центра подводных исследований полагают, что это связано с особым составом местной воды.

Ежегодно центр осуществлял десятки экспедиций на дно моря, а ученые со всего мира выстроились в очередь за возможность поработать в Крыму. И все бы хорошо, если бы не россияне. После того, как они ликвидировали структуру и оккупировали остров, судьба ряда ценных подводных артефактов стала неизвестной..

Особенности Черного моря

Черное море отличается от других морей и океанов тем, что 87% самого моря заполнены сероводородным слоем, рассказывает в комментарии "Крым.Реалии" бывший директор Черноморского центра подводных исследований Сергей Воронов. Там нет ни кислорода, ни флоры и фауны – тех факторов, которые негативно влияют на то, что тонет в море. Итак, в водах Черного моря есть все условия для природной консервации и все, даже античные корабли, в целом виде сохраняются на дне моря.

"В 2007 году во время украинско-американской подводной археологической экспедиции, когда нам удалось использовать самое мощное на планете телеуправляемое подводное оборудование — это были настоящие подводные работы, даже работавшие на легендарном "Титанике" во время его обнаружения — нам удалось обследовать очень небольшую глубоководную часть Черного моря. Каждые 15 минут на мониторе работа по тьме показывали корабль, самолет, какие-то непонятные объекты военного, гражданского назначения. И среди этих объектов был обнаружен почти целый византийский корабль 12 века. Мы его так и назвали – Херсонес Византийский, потому что он был именно на траверге мыса Херсонес. Это была столь мощная находка", – вспоминает Воронов.

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После аннексии Крыма Россией Сергею Воронову пришлось покинуть полуостров.

"Я украинец. Да, мне было не просто тяжело, мне было очень тяжело. Я человек, который может сказать, что у меня сбылись до войны все мечты. Да, я счастливый человек. И мне было что терять. Да и практически так, я потерял", – объясняет заведующий Центральным военно-морским музеем Украины.

Оккупационные власти Крыма ликвидировали Черноморский центр подводных исследований. Что случилось с имуществом, которое не успели вывезти – неизвестно.

"Самолеты, поднятые из воды, были поставлены как достопримечательности на территории учебных заведений. Без консервации, без реставрации, то есть они ежедневно разрушаются под влиянием факторов окружающей среды", — рассказывает археолог.

Также он говорит, что во время строительства Крымского моста российские археологи достали со дна огромное количество ценностей.

"Все оккупанты ведут себя одинаково. Что немецкие фашисты, что российские фашисты", – считает Воронов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВАУ! Найден древний город, которому 4000 лет! Эта находка шокирует!

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