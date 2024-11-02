"Вход в ад" под церковью: такого ученые еще не видели

Ученые заявили, что обнаружили под древней церковью так называемый "вход в ад".

Что это такое и где раскопали этот вход — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Находку раскопали в мексиканском городе Митла под древней церковью, там обнаружили туннели, которые, по верованиям сапотеков, якобы были "входом в подземный мир" и связаны с богом смерти Питао Безелем. Об этом сообщило издание Daily Star.

Отмечается, что эти подземные тоннели удалось обнаружить с помощью георадара, томографии и сейсмических методов, их возраст еще предстоит установить. В издании отмечают, что еще в 16 веке испанцы разрушили мексиканский город Митла и построили церковь на месте главного храма сапотеков.

Впоследствии местный священник писал, что "задняя дверь ада" — это большие пещеры, которые считали воротами в подземный мир, были замурованы. Уже теперь ученые, исследуя пять групп развалин, долго не обнаруживали следы подземного мира, пока с помощью неинвазивных методов не нашли глубоко под городом систему камер.

Руководитель экспедиции и основатель проекта ARX – исследователь Марко Вигато – отметил, что некоторые тоннели под церковью Сан-Пабло-Апостол достигают значительной глубины. Одна из камер имеет размеры примерно 15 метров в длину и 10 метров в ширину, а ходы, вероятно, продолжаются к северу, востоку и югу, возможно, соединяясь с другими геофизическими аномалиями.

Согласно легендам, в подземельях могут храниться останки сапотекских королей, а вот что священник Франсиско де Бургоа писал в своем труде:

"Географическое описание" (1674 год) описывал королевский склеп, где монархи якобы похоронены в лучшем наряде с перьями, драгоценностями, золотыми цепями и драгоценными камнями. В левой руке они держали щит, а в правой — копье, как во время войны".

Что увидели ученые в подземелье

Франсиско де Бурго описал две другие пещеры. По его словам, одна содержит часовню, другая — погребальную камеру для верховных жрецов. Он также рассказал о "темной и ужасной комнате", куда сбрасывали тела жертв великих лордов и павших в бою. Сапотеки верили, что лабиринт под городом является входом в ад и был центром культа бога смерти Питао Безелао.

По данным Марко Вигато, там на протяжении веков хоронили королей и жрецов. Однако сколько лет этим туннелям пока установить не смогли.

Напомним, что недавно ученые сделали заявление об океане. В морских глубинах - новейшие формы жизни. Кроме микробов и вирусов, ранее считавшихся единственными обитателями этой суровой среды, там также живут еще одни животные.

Читайте также: