Утренние взрывы в Хмельницкой области: какие последствия

Информации о потерпевших нет.

Утром 2 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня, во время сигналов "Воздушная тревога", силы ПВО сбили два вражеских дрона", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, в результате вражеской атаки нанесены незначительные повреждения конструкциям элеватора. Пока информации о погибших или травмированных не поступало.

Напомним, утром в Хмельницкой области прогремели взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников в направлении области.

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