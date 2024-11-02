На Хмельнитчине раздались взрывы

Тревога была связана с опасностью БПЛА.

В субботу, 2 ноября, в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.

"На Хмельнитчине были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.

Заметим, что на Хмельнитчине вторично за сутки была объявлена воздушная тревога – с 07:56 – 10:14, а также – в 10:43. Мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников в направлении области.

Как сообщалось, ночью и утром 2 ноября армия РФ ударила ракетой и беспилотниками. Оккупанты запустили одну управляемую авиационную ракету, 71 Shahed и беспилотники неустановленного типа.

Читайте также: