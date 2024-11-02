Массированные атаки "Шахедов" на Украину: эксперт объяснил цель россиян

Россияне пытаются нанести массированные удары "Шахедов" по Украине чуть ли не ежедневными.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его прогнозу, такие атаки имеют как военные цели ради экономии ракет, так и разведывательные.

Кроме того, это попытка постоянного психологического давления на население с целью сломить мотивацию к сопротивлению.

"Впрочем, новые способы сбивания шахедов на подходе. Все будет Ок", – добавил Коваленко.

Напомним, сегодня, 2 ноября, в 4.54 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников. В столице раздаются взрывы.

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