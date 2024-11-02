Взрывы в Киеве: столицу атаковали российские дроны, все подробности

Угроза БпЛА для Киева продолжается. В городе работает ПВО.

Сегодня, 2 ноября, в 4:54 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников. В столице раздаются взрывы.

ТСН.ua собрал все, что известно об утренней атаке.

Российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами", в результате чего обломки вражеских дронов упали в шести районах столицы - Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

Соломенский район

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе города, на территории жилой застройки", — сообщили в КМВА в 5:42.

Фото: Управление ГСЧС Киева

Там уточнили, что в нескольких жилых домах повреждены окна. Также повреждения получили, по меньшей мере пять, припаркованных легковых автомобилей.

Святошинский район

Уже в 6.12 КМВА сообщила, что кроме Соломенского района, зафиксировано падение обломков и в Святошинском районе столицы.

"По предварительной проверяемой информации, произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Экстренные службы следуют на место", — отметили в администрации Киева.

Информацию о пожаре в жилом доме подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вызов медиков в Святошинский район. По предварительной информации, вследствие попадания обломков, пожар в жилом доме", — написал Кличко.

Кличко сообщил об одном пострадавшем в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар.

"Мужчине медики оказали помощь на месте", — отметил Кличко.

Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах.

"В Святошинском районе произошло возгорание в 16-этажном жилом доме, на верхних этажах. Предварительно возможно частичное разрушение самых высоких этажей. Осуществляется тушение пожара на площади 15 м. кв. Проводится эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что госпитализирован патрульный полицейский, который оказывал помощь жителям горящего дома в Святошинском районе, предварительно - отравление средствами горения. Еще одной пострадавшей, жительнице этого же района, медики оказали помощь без госпитализации.

Шевченковский район

В Шевченковском районе Киева обломки дрона попали в офисное здание, сообщил Виталий Кличко. Предварительно - произошло возгорание на одном из этажей.

Голосеевский район

В 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.

Днепровский район

Предварительно, возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Информация уточняется. Данных о пострадавших не поступало.

Печерский район

В 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Пострадавших и пожара - нет.

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