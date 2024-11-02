В Киеве снова раздаются взрывы

Российские захватчики утром, 2 ноября, атакуют Киев ударными дронами. В столице объявили воздушную тревогу. Работает противовоздушная оборона.

Ранее глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что в Соломенском районе обломки беспилотника упали на территории жилой застройки.

По данным КМВА, в городе повреждения получили, по меньшей мере, пять припаркованных легковых авто. Информация о пострадавших не поступала.

Мэр Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинский район.

"По предварительной информации, в результате попадания обломков, пожар в жилом доме", — отметил Кличко.

Кроме Соломенского района столицы, зафиксировано падение обломков и в Святошинском районе, сообщили в КМВА. По предварительной проверяемой информации произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Экстренные службы следуют на место.

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