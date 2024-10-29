В Сумах раздался взрыв — СМИ

В регионе идет воздушная тревога.
В Сумах в ночь на 29 октября раздался взрыв.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Сумах был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
В регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников и вражеской тактической авиации.
Напомним, ранее сообщалось, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.
Кроме того, мы ранее информировали, что в поврежденной российским ударом многоэтажке в Харькове есть угроза обрушения.
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