У Сумах пролунав вибух - ЗМІ

У Сумах в ніч проти 29 жовтня пролунав вибух.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Сумах було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

У регіоні триває повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників та ворожої тактичної авіації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.

Крім того, ми раніше інформували, що у пошкодженій російським ударом багатоповерхівці у Харкові є загроза обвалу.

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