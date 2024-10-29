У Сумах пролунав вибух - ЗМІ

У регіоні триває повітряна тривога.
У Сумах в ніч проти 29 жовтня пролунав вибух.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"У Сумах було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
У регіоні триває повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників та ворожої тактичної авіації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.
Крім того, ми раніше інформували, що у пошкодженій російським ударом багатоповерхівці у Харкові є загроза обвалу.
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