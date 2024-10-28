Целое утро в Хмельницкой области раздавались взрывы: что известно об атаке РФ

Утром 28 октября в Хмельницкой области несколько раз раздавались мощные взрывы. Российские беспилотники атаковали регион. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня была самая длинная воздушная тревога для Хмельнитчины с начала войны — длилась 11 часов (с 01:51 до 12:50 — Ред.). За это время наши силы ПВО уничтожили 10 вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают точное место падения обломков. По словам Тюрина, сообщений о травмированных или погибших не поступало. Впрочем, известно, что в результате атаки в одном из населенных пунктов Хмельницкой области повреждены окна в жилом доме, помещение гаража и автомобиль.

Как сообщалось, ночью россияне выпустили по Украине 100 "Шахедов". В частности, 24 российских беспилотника локационно потеряны, 4 улетели в направлении РФ и Беларуси.

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