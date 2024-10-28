В ресторане три дня подавали пиццу с каннабисом: чем это закончилось

Пиццерия извинилась после того, как подала клиентам блюдо с содержанием ТГК.

Известная пиццерия Yeti's Pizza в городе Стоутон, штат Висконсин, США, нечаянно три дня подавала пиццу с наркотиком.

Об этом сообщает The Hill.

Медики сообщили, что доставили в больницу несколько человек с симптомами, связанными с ТГК, и все они отметили, что питались в ресторане.

Руководство ресторана заявило, что по ошибке приготовило еду с использованием загрязненного дельта-9 масла, случайно взятого из общего хранилища. Это один из основных каннабиноидов, отвечающий за психоактивные эффекты каннабиса.

"Сообщество Yeti's с глубоким сожалением сообщаем вам о возможном загрязнении пиццы, проданной в период со вторника, 22 октября, 16:30, до четверга, 24 октября, 12:00", — говорится в комментарии заведения. "Получив уведомления от персонала, владельца и работников о непонятных физических реакциях, мы провели расследование совместно с полицией Стоутона и местными служащими здравоохранения. Мы хотим заверить вас, что вся продукция, пострадавшая от отравления, была уничтожена. Мы тесно сотрудничаем с местными властями для совершенствования наших протоколов хранения и безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных случаев и обеспечить безопасность наших клиентов".

Побочные эффекты от применения дельта-9 содержат тревогу, паранойю, головокружение и повышение кровяного давления.

Городской департамент здравоохранения заявил: "Если вы съели пиццу и чувствуете симптомы, связанные с ТГК, обратитесь к своему врачу или позвоните 911, если ваши симптомы ухудшаются. Имейте в виду, что реакция каждого человека может быть разной, а концентрация ТГК в пике может варьироваться в зависимости от куска.

Напомним, в Германии ресторан готовил пиццу с кокаином. Власти не могли поверить, почему одна из пиц заведения была столь популярной.

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