Россияне выпустили по Украине 100 "Шахедов": как и где работала ПВО

В ночь на 28 октября россияне выпустили по Украине 100 ударных БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник применил 100 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа по направлениям Курск, Орел, Приморско-Ахтарск. По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 66 вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, 24 российских беспилотника локационно потеряны, 4 улетели в направлении РФ и Беларуси.

"К сожалению, есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Боевая работа продолжается", — добавили военные.

Напомним, ночью враг атаковал Харьков, попал в многоэтажку. Есть пострадавшие.

Также стали известны детали атаки по Киевщине.

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