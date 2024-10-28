Росіяни випустили по Україні 100 "Шахедів": як і де працювала ППО

У ніч проти 28 жовтня росіяни випустили по Україні 100 ударних БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник застосував 100 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку РФ та Білорусі.

"На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Бойова робота триває", - додали військові.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Харків, влучив у багатоповерхівку. Є постраждалі.

Також стали відомі деталі атаки по Київщині.

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