План перемоги Зеленського: посол Британії розповів, чи він спрацює

Посол наголосив на необхідності зміцнити позиції України до кінця року.

Президент Володимир Зеленський презентував план, який має на меті зміцнити позиції України шляхом розробки спільної стратегії з міжнародними партнерами.

Про це розповів посол Великої Британії Мартін Гарріс в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я думаю, що це план до справедливого миру. Я думаю, що це правильно, те що робить президент Зеленський, робить нову стратегію, з метою переконати Росію, що військові дії не будуть результативними", - сказав Гарріс.

Гарріс рад, що отримав можливість обговорити з президентом України, прем'єр-міністром Великої Британії і новим генеральним секретарем НАТО основні принципи спільної стратегії. Він підкреслив, що наразі існує згодом щодо мети плану перемоги президента Зеленського, і зазначив, що Україні необхідно зміцнити свої позиції до кінця року.

Він зазначив, що незабаром у США буде нова адміністрація. Він підкреслив, що важливо, щоб Україна на той момент знаходилася в сильній позиції з військової, дипломатичної та економічної сторін. За його словами, співпраця з партнерами сприятиме зміцненню підтримки для України.

Посол висловив думку, що метою плану президента Зеленського є зміцнення позицій України. Він зазначив, що концепція передбачає створення спільної стратегії між Україною та її партнерами для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, деталі мирного плану, що зазначено в таємних додатках до документа та реакцію РФ розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

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