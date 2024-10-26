В Україні можуть з’явитися іноземні офіцери: Зеленський підписав закон

Відтепер в Україні дозволено іноземцям обіймати офіцерські посади в ЗСУ та Нацгвардії.

Про це йдеться в законі № 12023, який 25 жовтня підписав президент України Володимир Зеленський.

Іноземцям і людям без громадянства дозволено підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту і Національною гвардією, та нести військову службу на посадах офіцерського складу.

Цим законом також передбачено створення Центру рекрутингу іноземців. Тут вони проходитимуть перевірку, щоб з’ясувати:

чи законно людина перебуває на території України;

чи притягали її до адміністративної або кримінальної відповідальності за законами України;

чи повʼязана вона з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;

інші обставини, що можуть перешкодити прийняти таку людину на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо порядку проходження іноземцями військової служби за контрактом.

Нові правила проходження військової служби для іноземців!

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