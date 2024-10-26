В Україні можуть з’явитися іноземні офіцери: Зеленський підписав закон

Законом передбачено створення Центру рекрутингу іноземців.
Відтепер в Україні дозволено іноземцям обіймати офіцерські посади в ЗСУ та Нацгвардії.
Про це йдеться в законі № 12023, який 25 жовтня підписав президент України Володимир Зеленський.
Іноземцям і людям без громадянства дозволено підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту і Національною гвардією, та нести військову службу на посадах офіцерського складу.
Цим законом також передбачено створення Центру рекрутингу іноземців. Тут вони проходитимуть перевірку, щоб з’ясувати:
- чи законно людина перебуває на території України;
- чи притягали її до адміністративної або кримінальної відповідальності за законами України;
- чи повʼязана вона з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
- інші обставини, що можуть перешкодити прийняти таку людину на військову службу за контрактом.
Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо порядку проходження іноземцями військової служби за контрактом.
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