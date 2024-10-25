Реал Мадрид – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ла Ліги

У суботу, 26 жовтня, мадридський "Реал" прийматиме "Барселону" в центральному матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Каталонці підходять до Ель Класико в ролі лідера чемпіонату, маючи 27 очок після десяти турів. "Вершкові" відстають від "синьо-гранатових" на три бали.

Де дивитися матч Реал Мадрид – Барселона

В Україні поєдинок "Реал" – "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Барселона

Фаворитом принципового дербі букмекери вважають "Реал". На перемогу підопічних Карло Анчелотті, у складі яких виступає український голкіпер Андрій Лунін, приймаються ставки з коефіцієнтом 2,07. Нічия – 4,00. Виграш команди Гансі Фліка – 3,30.

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