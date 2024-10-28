План победы Зеленского: посол Британии рассказал, сработает ли он

Президент Владимир Зеленский презентовал план, цель которого укрепить позиции Украины путем разработки совместной стратегии с международными партнерами.

Об этом рассказал посол Великобритании Мартин Гаррис в интервью РБК-Украина.

"Я думаю, что это план к справедливому миру. Я думаю, что это правильно, что делает президент Зеленский, делает новую стратегию, с целью убедить Россию, что военные действия не будут результативными", — сказал Гаррис.

Гаррис советов, получивший возможность обсудить с президентом Украины, премьер-министром Великобритании и новым генеральным секретарем НАТО основные принципы общей стратегии. Он подчеркнул, что в настоящее время существует впоследствии цель плана победы президента Зеленского, и отметил, что Украине необходимо укрепить свои позиции до конца года.

Он отметил, что скоро в США будет новая администрация. Он подчеркнул, что важно, чтобы Украина на тот момент находилась в сильной позиции военной, дипломатической и экономической сторон. По его словам, сотрудничество с партнерами будет способствовать укреплению поддержки для Украины.

Посол выразил мнение, что целью плана президента Зеленского является укрепление позиций Украины. Он отметил, что концепция предполагает создание общей стратегии между Украиной и ее партнерами для достижения этой цели.

Напомним, детали мирного плана, указанные в тайных приложениях к документу и реакции РФ рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

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